Aproveite melhor suas habilidades na cozinha

AZEITE. É importante sempre aquecer a panela/frigideira antes de colocar o azeite de oliva porque ele mantém as propriedades se não passar pelo processo de aquecimento.

Quem gosta de cozinhar sabe: a cozinha é um lugar cheio de segredos. Alguns deles podem ser conhecidos para quem já está acostumado com o dia a dia das panelas e alimentos, mas outros podem simplesmente “salvar a vida” de quem ainda tem pouca experiência neste ambiente. Pensando nisso, o SABORES apresenta uma série de dicas simples, mas muito funcionais para você não fazer feio para os amigos e a família. Além disso, fizemos uma lista de utensílios que você precisa ter sempre por perto para facilitar e agilizar o preparo das suas receitas preferidas.

SAL. Você já deve ter ouvido alguém falar que o sal não pode ser colocado no início do processo de cozimento, junto com o alho e a cebola, pois ele tira a água dos ingredientes, deixando-os mais duros. É isso mesmo!

TEMPEROS FRESCOS. Congele cebola, cebolinha, ervas e outros temperos. Isso pode ajudar na hora da correria, além de mantê-los mais tempo conservados para quem não costuma cozinhar com frequência.

TEMPEROS DESIDRATADOS. São uma boa opção para ter em casa por serem mais práticos e durarem mais tempo se comparados aos temperos frescos.

ALHO. Amasse o alho com a faca e tire a casca rapidamente com a ponta dos dedos. Isso evita o máximo possível que o cheiro fique nas mãos.

DESCONGELAMENTO. Retire peixes e carnes do freezer um dia antes de cozinhá-los. Esses alimentos precisam ser descongelados gradativamente na geladeira.