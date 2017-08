Aprenda a fazer um bolo gelado de coco sem açúcar

O bolo gelado é mais que um bolo, é um doce que acabou entrando para a lista de sobremesas especiais. Feita com coco e outros ingredientes que conferem uma textura macia, a massa úmida e muito saborosa caiu no agrado da maioria das pessoas. Nesta edição, o Mais Sabor traz uma versão do bolo sem açúcar. A receita criada pela chef Carole Crema é elaborada com sucralose no lugar do açúcar tradicional. Assim qualquer pessoa, mesmo aquelas que estão de dieta ou não podem consumir açúcar, não precisam se privar dessa delícia. Foto: Divulgação

MASSA

4 claras

4 gemas

1 xícara (chá) adoçante culinário União Sucralose (115g)

2 xícaras (chá) farinha de trigo

1 colher (sopa) rasada fermento em pó

1 xícara (chá) leite fervente

1 colher (chá) manteiga sem sal

Manteiga sem sal para untar

8 formas de alumínio descartáveis

CALDA

2 xícaras (chá) de leite

7 colheres (sopa) adoçante culinário União Sucralose (56g)

1 vidro Leite de Coco (200ml)

MONTAGEM

Coco seco para decorar

Modo de preparo

MASSA. Preaqueça o forno a 180°C. Unte as formas de alumínio descartáveis e reserve. Na batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve firme, acrescente as gemas uma a uma e continue a bater. Em uma tigela adicione o adoçante culinário sucralose, a farinha e o fermento e misture todos os ingredientes. Na batedeira intercale os ingredientes secos com o leite fervente misturado com a manteiga e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje nas formas de alumínio reservadas e asse no forno preaquecido por 25 a 30 minutos ou até que, ao espetar a massa com um palito, este saia limpo. Reserve. CALDA. Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo até o adoçante culinário sucralose dissolver. Reserve. MONTAGEM. Com o bolo ainda quente fure, com um garfo e despeje a calda. Cubra com o coco seco ralado, cubra e reserve em geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

Tempo total: 4h 45min

Rendimento: 8 unidades

Fonte: União