Aposte no suco de laranja e seus benefícios!

Apontado como um vilão por muitos profissionais da saúde, que dizem que ele pode ajudar no ganho de peso, o suco de laranja, na verdade, faz bem à saúde. É o que mostrou uma pesquisa coordenada pela professora Thais César, do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara. Segundo o estudo, publicado na revista internacional Nutrition, a bebida é fonte de vitaminas e ajuda a combater o colesterol.

“Associar o suco ao ganho de peso é errado”, disse a pesquisadora. “Se você calcular as quantidades adequadas para cada dieta, é totalmente possível fazer uso de frutas e do suco delas no cardápio”, ressaltou. A pesquisa conduzida por Thais acompanhou 78 obesos, com idade média de 36 anos. Eles foram divididos em dois grupos: um deles tomou dois copos de suco de laranja, enquanto o outro consumia outros alimentos, pelo período de 12 semanas. Foto: Shutterstock

Ao final do período, segundo a professora, todas pessoas de ambos os grupos perderam 6 quilos em média, reduziram a massa gorda e perderam medidas. “O que chamou a atenção foi que, os indivíduos que tomaram suco de laranja, tiveram maior aporte de vitamina C, ácido fólico, ferro e potássio, em comparação com quem não tomou. Eles também diminuíram mais o colesterol LDL, que está relacionado a doenças cardiovasculares”, explicou Thais.