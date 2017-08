Ambev lidera ‘oscar da cerveja’

A Ambev foi a cervejaria mais premiada do mundo no World Beer Awards (WBA), a principal premiação do segmento, realizada ontem em Londres. Foi a primeira vez que a companhia conquistou o título. A empresa levou 25 troféus, cinco a mais do que no ano passado.

Os rótulos medalhistas foram da Bohemia, da Wäls e da Colorado. As duas últimas fazem parte do segmento de cervejas artesanais, no qual a multinacional brasileira passou a investir em 2015, com a compra das marcas.

Da Wälls, por exemplo, foram premiadas a Trippel – eleita a melhor tripel belga do mundo – e a Hopcorn IPA, uma cerveja com 15% de milho em sua receita e que ficou com a medalha de prata na categoria índia pale ale (IPA).