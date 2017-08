Alimentos amigos de quem passou dos 40 anos

Se é verdade a máxima que diz que “a vida começa aos 40”, então é melhor se preparar para envelhecer com saúde e vitalidade. Uma das principais mudanças a serem feitas é na alimentação. É necessário adequar o cardápio para atender às novas necessidades do organismo. Especialistas na Nova Nutrii explicam que “nutrientes adequados ajudam a driblar os incômodos causados pelas mudanças fisiológicas naturais dessa etapa”. Eles afirmam que é preciso ter cuidados redobrados com a saúde, principalmente porque o corpo começa a dar os primeiros sinais do tempo.

“A pele já não apresenta a mesma elasticidade, manter o peso é mais difícil e não é raro o sentimento de esgotamento diante das várias obrigações do dia a dia. Felizmente, essas mudanças não acontecem com a simples ‘virada no relógio da vida’ e podem ser atenuadas por meio de mudanças no estilo de vida, principalmente na dieta”. De acordo com a nutricionista Joanna Carolo, é possível retardar o ponteiro do relógio com bons hábitos alimentares “Repor os nutrientes em baixa pode atenuar alguns incômodos comuns dessa fase, além de fortalecer a saúde e manter a energia em alta, o que é tão importante para quem geralmente enfrenta uma rotina intensa”.