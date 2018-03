Alguns segredinhos dos ovos

Por baixo de sua casquinha, se escondem diversos segredos que podem influenciar, diretamente, no sucesso (e sabor) de sua receita. O que é melhor: usar ovo frio ou na temperatura ambiente? Por que o doce ficou com gosto de ovo? Tire suas dúvidas… Foto: Free Images

Ovo ‘choco’… como saber?

O ovo estragado (ou “choco”) tem um cheiro bastante característico, seja cru ou cozido. Antes de usá-lo, quebre o ovo dentro de um copo ou tigela limpa e cheire. Se a intenção é cozinhar, a dica é colocar o ovo em um copo cheio de água: se ele for para o fundo é sinal de que está bom; se flutuar, está estragado. Se já estiver cozido, cascas com rachaduras, gemas com coloração verde, vermelha ou escurecida indicam contaminação por bactéria.

Segredo da massa

Se a receita pede para misturar ovos e açúcar, misture-os até que se tornem uma massa cremosa, homogênea e dobre de tamanho (parecida com claras em neve). Se a mistura ficar com consistência muito líquida, você precisa mexer mais. O processo dura em torno de 5 minutos na batedeira.

Na porta não!

O ovo deve ser armazenado sob refrigeração, mas nunca na porta da geladeira, pois é o local menos refrigerado e exposto a mudanças de temperatura, favorecendo a contaminação por bactérias como a salmonela. Mantenha os ovos na embalagem, dentro da geladeira.

Passe na peneira!

Aquele gosto acentuado de ovo em algumas receitas se deve a presença da membrana que envolve a gema. É possível eliminá-lo passando o ovo por uma peneira. Deixe o ovo escorrer naturalmente, não utilize colher, pois você pode favorecer que partes da membrana passem pela peneira.

Temperatura certa

Em temperatura ambiente, as claras crescem mais firmes e estruturadas, o que influência diretamente no resultado da receita. Quando for usar ovos, retire-os da geladeira 30 minutos antes do preparo.

Tempo de cozimento

Com 3 minutos, a clara estará macia e a gema mole. Esta é consistência do ovo pochê: quebre a parte superior do ovo e coma com colher. Se cozinhar por até 6 minutos, a clara estará firme e a gema firme, mas ainda úmida, ideal para acompanhar saladas. De 8 a 10 minutos, clara e gema estarão totalmente firmes.