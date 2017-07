Ajustando o cardápio para o Inverno

Quando o frio bate, dá uma vontade de comer uma coisa com mais, digamos, “sustança”, não é verdade? Existem pratos que são melhor apreciados no Inverno e não à toa, até porque a maioria deles deve ser saboreado quentinho. Esquentam o corpo e o coração. Hummm… já deu água na boca só de imaginar. Com queijo, com molho, com calda e muito recheio, o SABORES separou cinco receitas para você experimentar em casa e aproveitar o que o Inverno tem de melhor. Foto: SMH Fotografia_Divulgação

Modo de preparo

Refogue o filé de frango na manteiga com cebola, um pouco de sal e o caldo de galinha, até que fique bem douradinho. Reserve. Faça um molho branco com manteiga, cebola ralada, leite e maizena, depois coloque o creme de leite e o requeijão. Coloque o frango em um refratário e distribua o molho branco.

DICA. Decore com flores comestíveis

Creme de palmito

Ingredientes

1 vidro de palmito pequeno sem a água

3 colheres (sopa) de óleo ou azeite

1 dente de alho picado

1 tablete de caldo de galinha ou legumes

2 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de leite

½ caixinha de creme de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Refogue no óleo ou azeite o alho e o palmito. Coloque a água, o leite e o caldo. Deixe ferver por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Leve a mistura ao liquidificador e bata com o amido de milho. Volte ao fogo, deixe ferver e acrescente o creme de leite. Mexa bem até virar uma mistura homogênea. Desligue o fogo e decore com rodelas de palmito e cheiro-verde picado. Sirva bem quentinho.

DICA. Decore com queijo parmesão em lasca.

Batata recheada com queijo e bacon

Ingredientes

4 batatas médias

Azeite

Sal

Pimenta moída na hora

Ervas (orégano, manjericão ou tomilho) a gosto

200g de bacon cortado em cubinhos

Molho de queijo

200g de requeijão

60g de provolone

60g muçarela

100ml de creme de leite fresco

Pimenta-do-reino branca

Noz-moscada

Modo de preparo

Cozinhe as batatas por 15 minutos em pouca água até amaciarem um pouco e abra um espaço no centro de cada uma delas. Coloque-as em uma assadeira e regue com azeite, tempere com sal, pimenta moída na hora e as ervas escolhidas. Asse em forno a 200˚C por, aproximadamente, 20 minutos. Enquanto a batata assa, doure o bacon em sua própria gordura e reserve. MOLHO DE QUEIJO. Em uma panela, coloque o requeijão, os queijos e o creme de leite. Leve ao fogo mínimo sempre mexendo para derreter os queijos e formar um creme homogêneo e espesso. Tempere com pimenta e um pouquinho de noz-moscada. MONTAGEM. Sobre a batata assada, coloque uma porção de molho de queijo e salpique bacon por cima. Sirva imediatamente.

DICA. 1- Se preferir, pode prepará-la direto no forno, regando com bastante azeite e assando em forno 200˚C até que ela esteja macia, com a casca dourada. 2 – Se o creme de leite disponível tiver apenas 20% de gordura ou menos, acrescente-o no final do preparo, quando os queijos já estiverem derretidos.

Risoto de cordeiro com pinhão

Ingredientes

500g de arroz arbóreo ou carnaroli

200g de pinhão cozido e fatiado

300g de bananinha de cordeiro

50g de uvas-passas pretas

1 cebola média

1 talo de alho-poró

150ml de vinho Sauvignon Blanc

1 colher (chá) de alecrim fresco e picado

1 colher (chá) de tomilho fresco e picado

1 colher (chá) de estragrão fresco

1 colher (chá) de manjerona

1 colher (chá) de hortelã picado

2 paus de canela

2 colheres (sopa) de manteiga

150g de parmesão de boa qualidade ralado grosso

Salsinha e cebolinha a gosto

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Pique as bananinhas de cordeiro, tempere com as ervas e reserve junto com a canela em pau. Pique a cebola e o alho-poró. Deixe as passas de molho no vinho branco. Em seguida, em uma caçarola derreta a manteiga e frite as bananinhas até ficarem coradas. Acrescente a cebola e o alho-poró até suarem. Coloque o arroz sempre mexendo, em seguida adicione o vinho (no qual estavam as uvas passa) e mexa até evaporar. Vá acrescentando o caldo conforme vai mexendo e cozinhe o arroz até ficar al dente. Coloque metade do queijo parmesão, a uva-passa e o pinhão, e mexa por dois minutos. Corrija o sal e a pimenta e acrescente a salsinha, a cebolinha, o restante do parmesão e sirva quente. Decore com pinhão, parmesão e tomilho.

Suflê de chocolate com calda quente

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 ovos (claras e gemas separadas)

1 lata de leite condensado

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 pitada de sal

Calda

3/4 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO

Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e mexa até dourar. Retire do fogo, acrescente uma a uma as gemas e continue mexendo rapidamente. Misture o leite condensado e o chocolate em pó. Bata as claras em neve com o sal e incorpore delicadamente ao creme de chocolate. Distribua a massa em refratários individuais, untados com manteiga. Asse no forno, preaquecido, a 180ºC, durante cerca de 35 minutos. CALDA. Em uma panela, misture o leite, a manteiga, o chocolate e o açúcar. Deixe ferver em fogo brando até dar ponto de calda. Sirva o suflê quente acompanhado com a calda.

