Acerte no preparo da carne seca

A carne seca é resultado de um dos processos mais antigos de conservação da carne no mundo. Ela é curtida com sal para barrar o processo de decomposição natural da carne e manter insetos e outros bichos longe.

Amplamente conhecida na região Nordeste, a carne seca tem conquistado fãs em todo o País devido a sua versatilidade: ela vai bem como petisco, como entrada, prato principal ou acompanhamento. Seu gostinho arretado, enriquece qualquer receita com sabor e “sustança”, não à toa ela tem ganhado cada vez mais espaço no cenário gourmet.

Antes de preparar qualquer receita com carne seca é preciso dessalgar a peça. A técnica é simples: lave a carne em água corrente e coloque em um recipiente, cubra com água e leve à geladeira para descansar por três horas. Troque a água mais duas vezes antes de começar a preparar a receita. DICA: tempere a carne com cebola, cheiro-verde, pimenta ou cebolinha. Evite usar sal.

A carne pode ser mantida na despensa de casa, dentro de um recipiente com tampa grande (nunca dentro de sacos plásticos), por até seis meses. Após ter sido dessalgada, ela deve ser conservada na geladeira ou no congelador. A peça deve ser consumida dentro de seis meses (se guardada na geladeira) ou até um ano (no congelador).

A carne seca é mais durinha e, portanto, a melhor maneira de prepará-la é na panela de pressão. Corte a peça em cubos de 3cm a 5cm, coloque na panela e cubra com água. Deixe ferver de 20 a 30 minutos, contados a partir do início da pressão. Você pode consumi-la em pedaços ou desfiada. Para desfiar, a dica é bater os pedaços cozidos no liquidificador.

Consultoria: Pilotando um fogão e Eu Amo Carne Seca (blog) Foto: Divulgação

Carne seca com purê de abóbora e pinhão

INGREDIENTES

200g de pinhão

1 litro de água

1 colher (chá) de sal

PURÊ DE ABÓBORA

½ cebola picada

2 dentes de alho

400g de abóbora

Sal e pimenta a gosto

1 xícara (café) de caldo de legumes caseiro

2 colheres (sopa) de manteiga gelada

CARNE SECA

1 xícara (chá) de carne seca desfiada

1 cebola grande fatiada

2 dentes de alho

2 colheres (sopa) de óleo

½ ramo de salsinha picada

MODO DE PREPARO

PINHÃO. Corte as pontas do pinhão e coloque na panela de pressão, com a água, por 45 minutos. Deixe amornar, descasque os pinhões, fatie e reserve. PURE DE ABÓBORA. Refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a abóbora sem casca e cortada em cubos. Junte o caldo de legumes e cozinhe na pressão por 10 minutos. Retire a pressão e amasse bem a abóbora. Tempere com sal e pimenta a gosto e acrescente a manteiga. Mexa bem. CARNE SECA. No modo refogar, aqueça bem a panela e acrescente a cebola e o óleo. Deixe refogar bem até a cebola dourar. Acrescente o alho e a carne seca e refogue. Junte a salsinha picada e sirva por cima do purê de abóbora.

DICA. Na hora da montagem tenha a carne seca e o purê quentes. O pinhão pode ser levemente tostado em uma colher de manteiga e servido por cima de tudo com mais salsinha picada.

Fonte: Midea Liva Foto: Divulgação

Carne seca com cerveja

INGREDIENTES

500g de carne seca dessalgada

2 colheres (sopa) de azeite

1 tomate cortado em cubos

1 cebola picada em cubos

2 dentes de alho picados

300 ml de cerveja Van Pur

500g de mandioca

Cheiro-verde e sal a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela de pressão, doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente o tomate, a carne seca, a cerveja e o sal e deixei cozinhando até ferver. Baixe a chama, tampe a panela e deixe cozinhando por meia hora em fogo baixo. Em seguida, deixe sair a pressão e verifique se a carne está bem cozida. Transfira a carne para um refratário e polvilhe o cheiro-verde picado. Sirva com mandioca ou batata cozidas.

Fonte: Renata Guirau_Oba Hortifruti Foto: Divulgação

Torta de milho com carne seca

INGREDIENTES

½ kg de carne seca

3 xícaras (chá) de água fervente

1 lata milho

½ xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

3 ovos

½ xícara (chá) de amido de milho

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

Em uma tigela funda, coloque a carne-seca, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Troque a água 3 vezes. Escorra a carne, coloque em uma panela de pressão. Junte a água fervente, tampe e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, contados a partir do início da pressão. Escorra, desfie e reserve. Unte e enfarinhe uma assadeira média (33 x 23 cm). Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Bata no liquidificador o milho, o leite, o óleo e os ovos. Transfira para uma tigela média, acrescente o amido de milho, a farinha e o fermento. Retire 2 colheres (sopa) da carne reservada e misture o restante à massa. Coloque na assadeira e espalhe a carne reservada. Leve ao forno por 30 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno, sirva morna ou fria.

Fonte: Maizena Foto: Divulgação

Bolinho de arroz com carne seca

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de arroz (170g)

1 folha de louro

1 ramo de tomilho lavado

1 ½ colher (chá) de sal

2 ovos

250g de carne-seca dessalgada e desfiada

½ cebola picada finamente (60g)

2 ramos de coentro lavados e picados

120g de queijo meia cura

MOLHO

3 tomates

1 cebola pequena

1 dente de alho

1 ½ colher (chá) de sal

¼ de pimenta dedo-de-moça sem sementes

½ colher (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de ketchup

½ colher (sopa) de molho inglês

1 ramo de coentro lavado e picado

PARA FRITURA

2 xícaras (chá) de óleo (400 ml)

MODO DE PREPARO

BOLINHO. Aqueça o óleo em uma panela pequena por 1 minuto em fogo alto, junte o arroz e deixe-o fritar por cerca de 30 segundos, mexendo bem. Acrescente 2 xícaras (chá) de água quente, o louro, o tomilho e o sal e cozinhe em fogo alto até ferver. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos ou até que a água seque. Tire a panela do fogo e deixe abafada por 5 minutos para terminar o cozimento. Coloque o arroz cozido em uma travessa e, com o auxílio de um garfo, amasse um terço dos grãos para ajudar a dar liga aos bolinhos. Junte os ovos, a carne-seca, a cebola, o coentro e o queijo e misture bem. MOLHO. Bata no liquidificador os tomates, a cebola, o alho, o sal e a pimenta até formar uma mistura homogênea. Coe passando para uma panela, acrescente o açúcar, o ketchup e o molho inglês e, em fogo baixo, aqueça o molho por cerca de 10 minutos para ficar mais encorpado. Apague o fogo e acrescente o coentro. PARA FRITAR. Em uma panela pequena, aqueça o óleo por cerca de 8 minutos em fogo alto. Enquanto isso, use uma colher (sopa) como medida para fazer os bolinhos e, com as mãos, faça bolinhas de arroz. Frite 3 a 4 unidades por vez por cerca de 4 minutos ou até que estejam levemente douradas. Retire-as com o auxílio de uma escumadeira e coloque-as em uma travessa com papel-toalha para que fiquem bem sequinhas. Sirva em seguida junto com o molho.

DICA. Aproveite as sobras de arroz cozido para fazer estes bolinhos. Foto: Divulgação

Arroz carreteiro

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de óleo

1/2 xícara (chá) de bacon cortado em cubos pequenos

1 dente de alho amassado

1 cebola pequena picada

200g de carne seca cozida desfiada grosseiramente

2 tomates sem pele, sem sementes, picados

1 1/2 xícara (chá) de arroz

1 colher (chá) de sal

3 xícaras (chá) de água fervente

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite o bacon até dourar. Junte o alho, a cebola e a carne seca e refogue por alguns minutos. Acrescente os tomates, o arroz, o sal e a água fervente. Cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por 10 a 15 minutos ou até o líquido secar e o arroz ficar cozido. Tampe a panela e reserve por 5 minutos. Acrescente o cheiro-verde e sirva em seguida.

Fonte: Camil