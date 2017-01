Abacaxi: o rei das frutas e das receitas saborosas

Sua coroa não deixa dúvidas, o abacaxi é mesmo o rei das frutas. Rico em uma série de vitaminas e minerais, ajuda a fortalecer a saúde do coração, dos ossos, é anti-inflamatório, deixa pele e cabelo bonitos, e a lista de benefícios segue. Suculento e refrescante, o abacaxi é uma ótima opção para sobremesas, sucos, saladas, geleias e acompanha com elegância (e sabor) pratos salgados como assados e o famoso churrasco. “Quando a escama (coroa) está aberta, significa que o abacaxi está bem docinho, se a escama estiver fechada, a fruta está mais azedinha”, revela a nutricionista Lívia Nogueira.

E não só da polpa se vale esse rei. Sua casca, apesar de dura e áspera, é rica em nutrientes e vitaminas, pode (e deve) ser aproveitada em sucos, bolos, chás e doces. “A casca, descartada pela maioria das pessoas, também é muito nutritiva. Tendo ação diurética, reduzindo a retenção de líquidos, proporciona maior saciedade e melhora a digestão dos alimentos, ações importantes para quem busca uma alimentação saudável”, explica a nutricionista.

Seja polpa ou casca, que tal experimentar essa delícia em casa? O Sabores separou algumas receitas para você provar o ano todo. Foto: Dener Chimeli - O Liberal

Mousse de abacaxi

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 lata (a mesma medida) de leite integral

1 lata de creme de leite

1 lata de suco de abacaxi concentrado (395ml)

1 envelope de gelatina neutra

1 abacaxi em calda picado

Chantilly ou marshmallow

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes em uma batedeira exceto o abacaxi picado. Deseje a mistura em copinhos, leve à geladeira e deixe resfriar por 3 horas. Retire da geladeira, decore com chantilly ou marshmallow e o abacaxi em calda.

DICA. Você pode forrar os copinhos com um pouco de abacaxi picado antes de despejar o mousse.

Fonte: Maryara Foto: Divulgação

Farofa de casca de abacaxi

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de casca de abacaxi batida no liquidificador

1 tomate

1 xícara (chá) de cenoura ralada

30ml de óleo de coco

½ kg de farinha de mandioca crua

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta a gosto

1 cebola picada

MODO DE PREPARO

Levar ao fogo para refogar o óleo de coco, cebola e alho. Depois acrescentar aos poucos as verduras, legumes e deixar refogar. Colocar o abacaxi, temperar e, por último, acrescente a farinha de mandioca mexendo sempre, para ficar uma farofa bem solta.

Fonte: Oba Hortifrutui Foto: Fotolia

Suco de casca de abacaxi

INGREDIENTES

Casca de 1 abacaxi

1 litro de água

Adoçante

Hortelã

MODO DE PREPARO

Higienize bem a casca do abacaxi, colocando de molho em água clorada (o ideal é usar hipoclorito hortifruti ou água sanitária) com cerca de 10 gotas para 1 litro de água. Deixe mergulhado por cerca de 15 a 30 minutos e depois enxágue bem. Após a higienização, bata no liquidificador as cascas da fruta (deixe um pouco de polpa da fruta na casca) com meio litro de água. Após isto, coe e bata novamente com a água restante, adoce como preferir e beba em seguida. Para um sabor mais refrescante, a dica é adicionar algumas folhas de hortelã.

Fonte: Oba Hortifrutui Foto: Divulgação

Bolo simples de abacaxi e ameixa

INGREDIENTES

Massa

5 fatias de abacaxi em calda

5 ameixas pretas secas sem caroço

½ xícara (chá) de margarina

1 xícara (chá) de açúcar

3 ovos

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de amido de milho

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 xícara (chá) de leite

Calda

1 colher (sopa) de amido de milho

1 xícara (chá) da calda do abacaxi

1 colher (sopa) de rum

MODO DE PREPARO

MASSA. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte e enfarinhe uma fôrma de furo central média (20 cm de diâmetro). Arrume no fundo da fôrma as fatias de abacaxi e as ameixas. Reserve. Na tigela da batedeira, coloque a margarina e o açúcar, e bata até formar um creme claro. Junte os ovos, um a um, e bata até formar uma mistura esbranquiçada. Peneire a farinha, o amido de milho e o fermento, adicione a massa alternando com o leite, e misture com o auxílio de uma espátula até que vire uma massa uniforme. Disponha a massa na fôrma reservada e leve ao forno por 35 minutos, ou até que um palito, depois de espetado na massa saia limpo. Retire do forno e reserve. CALDA. Em uma panela pequena, dissolva o amido de milho na calda do abacaxi, junte o rum e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 5 minutos, ou até engrossar levemente. Retire do fogo, regue sobre o bolo reservado e sirva em seguida.

Fonte: Maizena Foto: Mallu Hessel - Divulgação

Pavê de abacaxi com bolacha champanhe

INGREDIENTES

Massa

2 latas de abacaxi em calda em pedaços

1 pacote de biscoito champanhe

¼ xícara de açúcar (opcional)

Creme branco

1 lata de leite condensado

1 lata (a mesma medida) de leite

1 colher (sopa) de maisena

3 gemas de ovo

Cobertura

3 claras de ovo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

MASSA. Escorra o abacaxi, reservando a calda, e leve ao fogo junto com o açúcar (opcional). Fique mexendo por 10-15 minutos, ou até soltar toda a água e se formar uma calda um pouco espessa. CREME. Dissolva a maisena no leite, e coloque em uma panela junto com o leite condensado e as gemas. Fique mexendo em fogo médio por 15-20 minutos, ou até engrossar. Quando o abacaxi e o creme estiverem prontos, umedeça os biscoitos ligeiramente na calda do abacaxi reservada. Monte o pavê do seguinte jeito: coloque no fundo alguns biscoitos, cubra com um pouco de abacaxi, acrescente o creme e repita até ao topo. COBERTURA. Bata as claras com o açúcar e o sal, e espalhe sobre o pavê. Decore com biscoito champanhe moído e um pouco de abacaxi. Reserve o pavê de abacaxi com biscoito champanhe na geladeira por cerca de 1 hora, e está pronto a servir.

DICA. Se usar abacaxi ao natural, ele não irá soltar tanta água e a sobremesa ficará mais firme. Junte o açúcar somente se achar que o abacaxi é pouco doce, caso contrário a receita poderá ficar doce demais.

Fonte: Tudo Receitas (site) Foto: Divulgação

Abacaxi grelhado com caramelo light

INGREDIENTES

½ abacaxi-pérola médio

1 colher (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de açúcar

6 colheres (sopa) de creme de leite light

3 colheres (sopa) de adoçante culinário em pó

MODO DE PREPARO

Descasque o abacaxi, elimine o miolo e pique a polpa. Deixe escorrer em uma peneira. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva, junte os pedaços de abacaxi, grelhe até dourarem, retire o abacaxi com o caldo formado e reserve. Na mesma frigideira, coloque o açúcar e, ao derreter, acrescente o creme de leite e o adoçante. Cozinhe, mexendo de vez em quando e, ao obter um creme homogêneo, retire do fogo. Ao servir, regue com o caramelo.

Fonte: Guia da Semana (site) Foto: Divulgação

Brigadeiro de abacaxi

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de abacaxi picado

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de coco ralado

Açúcar cristal ou coco ralado

MODO DE PREPARO

Em uma panela, misture o abacaxi, o leite condensado, o açúcar e coco ralado. Leve ao fogo e mexa sempre por cerca de 30 minutos, até desprender do fundo da panela. Coloque em um recipiente e espere esfriar. Faça bolinhas com a mão úmida, passe no açúcar cristal ou coco ralado e coloque em forminhas de brigadeiro.

Fonte: Guia da Semana (site)