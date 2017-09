A arte da cozinha japonesa

A culinária japonesa reflete muito da condição geográfica do país (formado por quatro ilhas e, portanto, peixes e frutos do mar são amplamente apreciados), dos movimentos imigratórios (os coreanos, por exemplo, ensinaram a cultivar e comer arroz), além das convicções religiosas.

“Peixes e frutos do mar são os favoritos dos japoneses, mas eles também gostam de frango e carne suína”, explica Guilherme Katecare, chef do Kyoto Japanese Restaurant, em Americana. Quanto aos frutos do mar, por ordem de preferência, no cardápio entra a lula, o polvo e o camarão.

Quando se fala de comida japonesa a gente logo pensa em peixe cru. Sim, ele existe no cardápio, mas é considerado uma iguaria, um prato requintado. Ou seja, japonês não come peixe cru todos os dias como se pensa. A mesa tradicional inclui peixe, mas geralmente grelhado, gohan (arroz japonês) e legumes que podem vir cozidos ou como tempurá, tudo acompanhado por molho shoyu.

E sendo um povo reconhecido pelo capricho em tudo o que faz, a apresentação dos pratos é essencial para a culinária japonesa. “Uma faca bem afiada é a principal ferramenta na cozinha e uma grande aliada”, diz Guilherme. Ingredientes sempre frescos contribuem para o visual do prato e são mais saborosos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Shimeji com lula na chapa

INGREDIENTES

300g de lula fresca

Sal e alho a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

Cebolinha picada (para decorar)

Shimeji

250g de shimeji

½ xícara (chá) de shoyu

2 colheres (sobremesa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO

MOLHO SHIMEJI. Misture o shoyu com o açúcar até dissolver. Desfie o shimeji para que ele fique todo separado, frite-o na chapa com 1 colher (sopa) de manteiga, até ele ficar macio. Baixe o fogo, coloque o molho (açúcar e shoyu) e misture bem. LULA NA CHAPA. Tempere a lula com alho e sal a gosto. Em uma frigideira, coloque 1 colher (sopa) de manteiga e frite a lula até ela dourar. Disponha os dois na chapa e salpique cebolinha para enfeitar.

Fonte: Menu Exclusivo “Omasake”_Kyoto Japanese Restaurant Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Salmão crispy lemon

INGREDIENTES

250g de filé de salmão

Azeite italiano com trufas negras

Ovas Massago

Limão siciliano

Cebolinha

1 colher (sopa) de farinha para tempurá

1 colher (sopa) de água mineral gelada

MODO DE PREPARO. Misture a farinha para tempurá com a água. Esquente um pouco de óleo e frite a massa jogando ela sobre o óleo, fazendo com que ela forme floquinhos de tempurá. Corte o salmão em fatias bem finas (carpaccio) e disponha no prato que irá servir. Em seguida tempere com um fio do azeite italiano com trufas negras, raspas de limão siciliano, ovas massago e por fim o crispy tempurá.

Fonte: Menu Exclusivo “Omasake”_Kyoto Japanese Restaurant

Menu contemporâneo

A culinária japonesa possui características marcantes, mas, como visto ao longo de sua história e formação, está aberta a novas experiências e sabores. A cozinha contemporânea estimula a mescla de ingredientes e técnicas culinárias. “Utilizamos a técnica francesa do flambado e ovos de codorna para fazer sushis, regando tudo com azeite trufado que é italiano, por exemplo”, explica Guilherme. “Existe a culinária japonesa tradicional, a que conhecemos, e a contemporânea, mais sofisticada e especial”, completa. O Sabores separou uma receita para te deixar com água na boca. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Sushis flambados

INGREDIENTES

250g de filé de salmão

250g de filé de peixe Prego

4 ameixas japonesas Umeboshi

8 ovos de codorna

1 dose de conhaque

2 limões

Para o arroz

2 xícaras (chá) de arroz tipo japonês

2 e ½ xícaras (chá) de água

Para o tempero

100 ml de vinagre de arroz

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (café) rasa de sal

MODO DE PREPARO

TEMPERO. Aqueça todos os ingredientes até dissolver o açúcar. ARROZ. Lave bem o arroz, até a água ficar cristalina. Cozinhe o arroz em fogo alto por 10 minutos, baixe o fogo e cozinhe até a água evaporar. Reserve por 10 minutos. Disponha o arroz em uma vasilha grande e espalhe o tempero, mexa com cuidado até secar o molho. SUSHI. Corte o salmão e o peixe branco em fatias de 10 cm por 2 cm, faça bolinhos de arroz e enrole os peixes. Em cima do sushi de salmão coloque o ovo de codorna usando somente a gema. Retire as sementes da ameixa japonesa e pique-as com uma faca, coloque a ameixa em cima do sushi de peixe branco. Em um prato de cerâmica ou em uma chapa, coloque o limão fatiado e o conhaque, disponha os sushis sobre as fatias de limão e flambe o conhaque com o maçarico.

Fonte: Menu Exclusivo “Omasake”_Kyoto Japanese Restaurant Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cardápio sob medida para veganos

Um cardápio japonês sem peixes, já pensou? Ele existe. O menu vegano inclui diferentes tipos de pratos quentes e frios (uramaki) com cogumelos, legumes, vegetais e frutas. “Existe um cuidado muito especial ao elaborar o prato para veganos desde a escolha dos produtos até dos temperos. Para este menu, por exemplo, não usamos o hondashi, que é um tempero à base de peixe. Para dar sabor, apostamos no misso, usado no tsukemono [conserva de legumes] e o shoyu para fazer um caldo, como no caso do nishime, que são legumes cozidos lentamente no molho shoyu”, diz Guilherme. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Opções veganas: shimeji e nishime (legumes cozidos com molho shoyu) Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uramakis veganos: recheio de shimeji e shitake, niguiri com pepino e manga, uramaki de pepino recheado com shitake. Para acompanhar molho shoyu, wasabi (raiz verde) e gengibre

A culinária japonesa tem…

– carne grelhada (peixe, frango e carne suína)

– gohan

– legumes cozidos

– tempurá (de legumes ou carne)

– tofu (queijo de soja)

– guioza (pastelzinho cozido de carne suína)

Temperos mais usados

– shoyu

– vinagre de arroz

– saquê

– saquê doce

– katsuobushi (peixe seco)

– kare (curry)