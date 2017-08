6 receitas de risoto para um almoço com mais sabor

O arroz do risoto Foram os árabes os responsáveis por levar um novo tipo de arroz à Europa, ainda no século 11, dando origem ao prato séculos mais tarde. O risoto exige um tipo diferente de arroz, dentre eles, os mais conhecidos são:

O risoto nasceu lá pelos anos de 1500, no norte da Itália. Diz a lenda que a receita surgiu de um “erro” na cozinha: o pai, responsável pelo banquete do casamento da filha, teria exagerado no açafrão ao temperar o arroz. Assim teria nascido o risoto de açafrão. Mas, histórias à parte, o risoto não só caiu no gosto do vilarejo e de toda Europa, como desembarcou no Brasil e virou a sensação nas cozinhas mais sofisticadas. A versatilidade do prato permite que o cozinheiro use a criatividade na hora de escolher os ingredientes, deixando a receita com um sabor mais especial. Com as temperaturas mais amenas nesta época do ano, o prato é uma receita fácil de ser preparada e que promete agradar todos os paladares. E também pode ser uma boa ideia para quem ainda não sabe o que preparar para comemorar o Dia dos Pais.

Carnaroli: é rico em amido e o favorito dos italianos. Apesar de demorar mais tempo para cozinhar, ele fica mais cremoso e com melhor consistência al dente.

Vialone Nano: os grãos menores são semelhantes ao arroz branco. Ideal para risotos de frutos do mar ou receitas que levam ingredientes de proporções menores. Foto: Divulgação

Risoto de quinoa com aspargos

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de quinoa em grãos cozida

1 xícara (chá) de arroz integral cozido

1 colher (sopa) de creme de gergelim

1 maço de aspargos cortados em rodelinhas e previamente cozidos

½ litro do caldo do cozimento dos aspargos

1 copo (200ml) de vinho tinto seco

1 cebola média

1 dente de alho

Azeite de oliva

Sal a gosto

Salsa picada a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela, refogue a cebola e o alho com o azeite de oliva. Acrescente a quinoa, o arroz integral, o creme de gergelim, os aspargos e o vinho. Adicione o caldo de cozimento dos aspargos até tomar consistência e cremosidade. Finalize com o sal e a salsa picada.

DICA. Decore com as pontas dos aspargos e tomates-cereja.

Fonte: Jasmine Foto: Divulgação

Risoto de bacalhau com amêndoas

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de água

2 cubos caldo de legumes

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 cebola pequena

2 dentes alho picados

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo

1 xícara (chá) de vinho branco seco

150g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) salsinha picada

3 colheres (sopa) de amêndoas em lâminas

MODO DE PREPARO

Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de legumes e reserve em fogo baixo. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio, junte a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por mais 1 minuto. Junte o vinho e bacalhau e refogue até secar o líquido. Acrescente 1 concha grande do caldo dissolvido e cozinhe, mexendo sempre, até começar a secar o líquido. Acrescente 1 concha do caldo reservado, mexendo até secar o líquido. Repita a operação até o arroz ficar macio. Retire o arroz do fogo, adicione o queijo, a manteiga e a salsinha. Misture delicadamente até ficar homogêneo e cremoso. Junte as amêndoas e sirva em seguida.

Fonte: Knorr Foto: Divulgação

Risoto de funghi

INGREDIENTES

½ xícara (chá) de funghi picado

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

1 xícara (chá) de arroz arbóreo

½ xícara (chá) de vinho branco seco

3 xícaras (chá) de caldo de legumes fervente

1 colher (sopa) de manteiga gelada

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Para polvilhar

Cheiro-verde picado

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, coloque o funghi secchi, cubra com água quente e reserve por 30 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, coloque a cebola e doure levemente. Acrescente o arroz e o funghi reservado, junte o vinho e cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar o álcool. Adicione o caldo de legumes fervente, aos poucos, mexendo depois de cada adição. Espere até que o caldo seja completamente absorvido antes de adicionar mais caldo. Quando o arroz já estiver cozido, desligue o fogo e acrescente a manteiga, o queijo parmesão e o sal e misture delicadamente. Polvilhe o cheiro-verde e sirva em seguida.

DICA. Sirva o risoto acompanhado de medalhões de filé mignon.

Fonte: Arroz Camil Foto: Divulgação

Risoto de camarão com limão siciliano

INGREDIENTES

300g de camarão limpo

1 xícara (chá) de vinho branco seco

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

½ cebola pequena picada

1 xícara (chá) de arroz arbóreo

3 xícaras (chá) de caldo de legumes fervente

1 colher (sopa) de manteiga gelada

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

1 colher (chá) de raspas de limão siciliano

2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano

Para polvilhar

Ciboulette (cebolinha francesa) picada

MODO DE PREPARO

Em uma tigela coloque o camarão, meia xícara (chá) de vinho e reserve por 30 minutos. Escorra. Em uma panela aqueça 1 colher (sopa) de azeite em fogo médio e doure os camarões. Retire e reserve. Na mesma panela, aqueça o restante do azeite, em fogo médio, coloque a cebola e doure levemente. Acrescente o arroz, junte o vinho restante e cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar o álcool. Adicione o caldo de legumes fervente, aos poucos, mexendo depois de cada adição. Espere até que o caldo seja completamente absorvido antes de adicionar mais caldo. Quando o arroz já estiver cozido, desligue o fogo e acrescente, a manteiga, o queijo parmesão, o sal, as raspas e o suco do limão, os camarões reservados e misture delicadamente. Polvilhe a ciboulette e sirva em seguida.

DICA. Se preferir o camarão mais dourado, frite em uma frigideira separado.

Fonte: Arroz Camil Foto: Foto: Tempero Alternativo_Divulgação

Risoto de tomate seco



INGREDIENTES

120g de arroz italiano (metade de um copo)

50ml de molho brodo (resultante do cozimento de carnes e legumes)

30g de manteiga

20g de rúcula (3 a 4 folhas)

50g de muçarela de búfala

50g de tomate seco

30g de parmesão ralado

3g de salsinha

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira, colocar o arroz, a manteiga, a muçarela de búfala, o tomate seco e o molho brodo (você pode fazer cozinhando carne vermelha ou de frango com legumes por, no mínimo, 1h30). Deixar ferver. Acrescentar o parmesão e mexer até ficar cremoso. Finalize com rúcula e a salsinha.

Fonte: Premiatto Foto: Divulgação

Risoto de palmito

INGREDIENTES

1 ½ xícara (chá) de arroz arbóreo

1 caldo de galinha

½ xícara (chá) de vinho branco seco

¼ xícara (chá) de manteiga

½ cebola picada

150g de palmito em conserva picado

5 xícaras (chá) de caldo de legumes

100g de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) manteiga

1 dente de alho amassado

1 talho de alho-poró cortados em rodelinhas

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Aqueça o caldo em um litro de água. Em outra panela adicione meia colher (sopa) de manteiga e toda a cebola e deixe dourar. Em seguida, adicione o alho-poró e mexa até ficar esbranquiçado. Adicione o arroz arbóreo e frite por, aproximadamente, 1 minuto. Após, adicione o vinho e misture bem. Quando o vinho for absorvido, acrescente uma xícara do caldo, misture até que fique bem incorporado e não muito líquido. Repita esse procedimento sempre adicionando uma xícara do caldo e esperando absorver. Ao final, adicione o palmito e a outra metade da manteiga. Mexa até que a manteiga derreta. Polvilhe com queijo antes de servir. Sirva imediatamente.

DICA. Decore com cebolinha picada e alho-poró

Fonte: Jandira Alimentos_Tudo Gostoso (site)