6 dicas de cardápio para montar uma lancheira saudável

Em poucos dias as férias já vão terminar e as aulas voltarão a fazer parte da rotina das crianças. E para que elas se mantenham focadas nas aulas e assegurem boas notas, alguns pré-requisitos são importantes, como chegar descansado na escola e bem alimentado. A alimentação adequada, aliás, é fundamental para o crescimento e desenvolvimentos dos pequenos. E a hora do recreio é um momento importante nesse dia a dia escolar.

As crianças precisam manter uma dieta rica e, por isso, é essencial montar lanche bastante misto. “Antes de planejar o lanche da criança, precisamos ver qual período que ela estuda (manhã ou tarde) e qual refeição fez antes de ir”, disse a nutricionista Maria Rita Lazzarini Barreto, da Sabores da Infância.

“Geralmente, o período da manhã é mais curto e, por isso, pode-se fazer um lanche menor que o da tarde. Lembrando sempre que é extremamente importante o café da manhã antes de irem para a escola”, ressaltou. O ideal, segundo a especialista, é que o lanche seja composto por alimentos de todos os grupos: carboidratos, vitaminas, proteínas e algum líquido para hidratação.

Opções para montar a lancheira:

1. Bolo simples, banana, iogurte.

2. Pão de queijo, salada de fruta, água de coco.

3. Lanche natural (queijo, cenoura, alface, tomate), suco de uva integral.

4. Iogurte, fruta, aveia ou granola, água de coco.

5. Cookies integrais, queijo processado ou branco, suco de laranja.

6. Bisnaguinha integral com geleia, iogurte, maçã.