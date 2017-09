5 receitas tradicionais e suas versões saudáveis

Seguindo as dicas de Viviane Almeida, que era advogada trabalhista e após o câncer do marido passou a se dedicar a nutrição e a alimentação saudável, é possível transformar essas receitinhas. Com quase meio milhão de seguidores no Instagram, o Doce Saúde Fit, virou um livro e traz versões saudáveis de alguns dos pratos favoritos da maioria das pessoas. São 70 receitas criadas por ela. Foto: Única News_Divulgação Foto: Divulgação

Ingredientes

3 ovos

Raspas de 1 limão

1 xícara (chá) de cacau em pó (100%)

2 colheres (sopa) de óleo de coco (ou manteiga derretida sem sal)

1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 pote de iogurte natural

1/2 xícara (chá) de farinha de arroz integral

1/2 xícara (chá) de farinha aveia

COBERTURA

1 xícara (chá) de biomassa de banana verde

1/2 barra de chocolate 54% cacau

Modo preparo

Bata as claras em neve e reserve. Numa bacia bata, a mão mesmo, as gemas, óleo de coco, o açúcar mascavo e o iogurte natural. Vá adicionando as farinhas e o chocolate, coloque as raspas de limão e as claras em neve. Por último adicione o fermento em pó. Asse em forno médio por cerca de 40 minutos. Desenforme e coloque a cobertura de biomassa. COBERTURA DE BIOMASSA. Derreta a xícara de biomassa com um pouco de água no fogo baixo até amolecer. Depois de derreter, desligue o fogo e coloque o chocolate picadinho, mexa até dissolver bem.

Fonte: Doce Saúde Fit Foto: Divulgação

Pamonha assada fit

Ingredientes

3 ovos

3 espigas de milho (de preferência orgânico)

3 colheres (sopa) óleo de coco

3 colheres (sopa) açúcar demerara

1 xícara (chá) de queijo parmesão

1 xícara (chá) de coco fresco ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

2 colheres (sopa) de chia

Modo de preparo

Bata no liquidificador, o milho, ovos, óleo de coco, açúcar demerara, parmesão e reserve. Em uma bacia, junte o restante dos ingredientes, despeje o batido no liquidificador e mexa bem. Coloque o fermento. Em uma forma untada asse a pamonha, em forno preaquecido, por 40 minutos ou até dourar.

Pão de mel saudável

Ingredientes

2 ovos

3 colheres (sopa) de cacau 100%

3 colheres (sopa) de farelo aveia

3 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (café) de canela em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de óleo de coco

Recheio

Pasta de amendoim ou geleia 100% da fruta

Cobertura

50g de barra de chocolate 50% cacau ou mais

Modo de preparo

MASSA. Bata a mão o óleo de coco, os ovos e o mel. Acrescente o restante dos ingredientes e deixe o fermento por último. Unte as formas de pão de mel, despeje a massa, deixe assar em forno médio (180°C a 200°C), por cerca de 30 a 40 minutos. Pique o chocolate e coloque 1 colher (café) de óleo de coco. Leve ao micro-ondas em um pote de vidro para derreter por 30 segundos, mexa e reserve. Após assados os pães de mel, abra-os ao meio e recheie com a pasta de amendoim. Feche-o com cuidado e cubra-os com o chocolate derretido. Leve à geladeira para secar a cobertura e aprecie com moderação.

Pão de queijo de batata-doce

30g batata-doce cozida e amassada

1 colher (sopa) de chia

1 colher (sopa) de linhaça dourada

1 colher (sopa) de manteiga derretida ou azeite

1/2 colher (café) de sal rosa

2 colheres (sopa) de leite

1 xícara de ricota ralada ou desmanchada nas mãos mesmo

8 a 10 colheres (sopa) de polvilho doce

2 ovos

Modo de preparo

Coloque os ovos, o leite e a manteiga em uma bacia de vidro. Mexa bem, acrescente a batata-doce, a chia e a linhaça. Mexa novamente a ricota e vá acrescendo o polvilho aos poucos, de três em três colheres. Comece a moldar a massa com as mãos. Quando a massa desgrudar das mãos é o ponto para enrolar. Coloque em uma forma untada e asse em forno médio (180°C a 200°C) por 40 minutos ou até dourar.

Rendimento: 22 pães de queijo

Dica. Cada porção tem menos de 2 gramas de gordura, comparado ao pão de queijo tradicional, que tem mais de 15 gramas a porção.

Coxinha fit

Ingredientes

2 xícaras (chá) de mandioca ou batata-doce cozida e amassada

3 colheres (sopa) de farelo de aveia

Sal a gosto

1 gema

1/2 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Misture tudo em uma bacia. Unte as mãos com óleo de coco ou azeite e vá moldando as coxinhas. Recheie a seu gosto (carne moída ou frango), passe no leite e no farelo de aveia para empanar. Asse na airfryer por cerca de 40 minutos, ou no forno preaquecido a 180°C até dourar.

