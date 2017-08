Revista Noiva aborda mercado de festas

O Anuário Noiva, um guia completo sobre as principais tendências do mercado de festas, começa a ser distribuído hoje aos assinantes da Revista L. O conteúdo foi preparado com base no trabalho de especialistas dos diversos setores envolvidos com a produção de um casamento. Os noivos ficarão por dentro de tudo o que está em alta na moda noiva e madrinhas, traje do noivo, convites, lembrancinhas e alianças, aluguel de carros antigos, entre outros produtos e serviços.

A revista Noiva também está disponível na versão virtual, no Portal Liberal, exclusivamente para os assinantes desta plataforma. Também pode ser encontrada nas bancas da RPT (Região do Polo Têxtil), pontos alternativos e no balcão onde fica a sede do Grupo Liberal de Comunicação. A Revista L produz, anualmente, para os seus assinantes, quatro publicações com um conteúdo variado, sobre moda, saúde, tecnologia, turismo, gastronomia, estética e bem-estar, além dos anuários Noiva e Casa (com publicação prevista para outubro).

LEIA TAMBÉM: Nostalgia e HQs: Jornalista conta sobre paixão pelos quadrinhos

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A edição 2017 do anuário Noiva descreve o passo a passo dos preparativos da cerimônia e os prazos ideais para contratar cada um dos serviços para que o casamento dos sonhos se transforme em realidade. “O anuário faz uma contagem regressiva detalhando cada item a ser contratado pelo casal, faltando 12 meses para a data o casamento, até o grande dia. Seguindo esta linha, também ouvimos profissionais especializados em procedimentos estéticos a serem realizados em diferentes prazos para garantir o resultado esperado pelos noivos”, explica a editora Leslie Cia Silveira.