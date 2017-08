Próxima edição da SPFW começa no domingo

A São Paulo Fashion Week ocupa o prédio da Bienal no Parque Ibirapuera no final deste mês. O evento, que chega à 44ª edição, ocorre entre os dias 27 e 31 de agosto e conta com 33 marcas. Entre os destaques, a estilista Vanessa Moe, radicada na Austrália, apresenta sua coleção inspirada nas tribos aborígenes da Oceania na terça, 29.

Outra novidade é o desfile #TodaBelezaPodeSer, apresentação colaborativa promovida pela Natura, com curadoria do consultor Jackson Araujo e direção criativa de Apolinário, da marca CemFreio.

Nesta edição, o desfile da marca A La Garçonne, do estilista Alexandre Herchcovitch, ocorre fora do line-up oficial do evento, no sábado, 26.