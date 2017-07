Oito dicas para ter olhos saudáveis

Além das visitas periódicas ao médico, dormir entre seis e oito horas por noite, utilizar maquiagem certificada e não se automedicar com colírios e lubrificantes sem prescrição são alguns dos cuidados que todos devem ter. “Dessa forma, diminuímos os riscos de prejudicar a visão e agravar doenças oculares até então desconhecidas”, explica Liane.

De acordo com a médica Liana Iglesias, é possível proteger a visão de maneira fácil, prática e barata. “Muitos pensam que para ter saúde é preciso gastar muito, mas não é bem assim. Basta abandonar práticas que, sem perceber, prejudicam os olhos”, garante.

Para quem deseja enxergar cada vez melhor ou diminuir riscos de desenvolver alterações oculares, não bastam as idas regulares ao oftalmologista. Ter uma boa alimentação, cuidar da higiene e deixar de lado alguns hábitos diários beneficiam muito os olhos.

Foto: Creative Commons

Confira 8 dicas para ter olhos saudáveis:

1. ALIMENTAÇÃO BALANCEADA: deixe de vez o excesso de sal, fritura, açúcar e carne vermelha e invista em uma dieta rica em frutas e em vegetais, como cenoura e espinafre, que diminuem a degeneração natural ocular e ampliam o alcance visual. Não se esqueça de ingerir ao menos dois litros de água por dia para se hidratar.

2. CIGARRO: também prejudica a saúde dos olhos, pois aumenta significativamente o risco de desenvolver alguns tipos de catarata já que o tabaco contém substâncias que, quando inaladas, alteram o metabolismo das estruturas oculares. Fumar acelera o envelhecimento e favorece o desenvolvimento de doenças na visão antes do esperado.

3. ÓCULOS DE SOL: seu uso é imprescindível não apenas para os dias ensolarados, pois, mesmo com o tempo nublado, há incidência de raios ultravioleta. Por isso, o acessório é fundamental para que a radiação solar não cause danos à córnea, ao cristalino, retina e pálpebras. É importante se certificar da qualidade e da autenticidade do produto, bem como se tem proteção contra os raios ultravioleta (UVA e UVB). Não se deve usar óculos sem garantia e, muito menos, falsificados.

4. MAQUIAGEM: utilize apenas as marcas regulamentadas pelos órgãos de saúde do Brasil, como a ANVISA. Não esqueça de conferir se os produtos são dermatologicamente testados e estão dentro da validade para não correr o risco de ter dermatite ou conjuntivite tóxica. Compartilhar lápis de olho, rímel e demais itens com outras pessoas contaminam a maquiagem. E, jamais, durma sem lavar o rosto, principalmente sem retirar o rímel dos olhos. Caso sinta coceira, olho seco, fotofobia ou qualquer irritação após passar algum produto, interrompa imediatamente o seu uso e procure o oftalmologista.

5. AUTOMEDICAÇÃO: usar colírios e lubrificantes para aliviar a sensação de ressecamento ou de irritação nos olhos, sem a recomendação médica, pode causar graves problemas. Isso porque, alguns medicamentos podem resultar no aumento da pressão arterial e da pressão ocular, além de constrição dos vasos na conjuntiva ocular, taquicardia, asma, depressão e até doenças oculares irreversíveis, entre elas, a cegueira.

6. HORA DO SONO: dormir pouco também prejudica a visão porque um pigmento da retina sensível à luz se regenera durante o sono. A lubrificação dos olhos também é afetada com menos de 6 ou 8 horas na cama. Os distúrbios do sono ainda comprometem a imunidade, pois diminuem a capacidade do organismo de combater infecções.

7. LENTES DE CONTATO: deve ser utilizada sempre durante o período indicado, cerca de 12 horas por dia, e nunca dormir com elas, para não atrapalharem a oxigenação dos olhos, aumentando o risco de infecções e deformidades na córnea. Para a limpeza das lentes, utilizar produtos adequados e jamais usar água de torneira ou qualquer outra solução sem orientação médica para não contaminar o material.

8. CONSULTAS REGULARES: são fundamentais em todas as fases da vida desde o nascimento. Isso porque, as doenças podem aparecer em qualquer fase da vida. Na adolescência, por exemplo, é comum os jovens apresentarem sinais de cansaço visual e dor de cabeça – o que pode indicar alterações refrativas, como Astigmatismo, Miopia e Hipermetropia. E, após os 40 anos, as pessoas ficam mais suscetíveis a outras doenças de visão, como catarata.