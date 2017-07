Veterano de guerra prepara últimos dias de cão que salvou sua vida

Um veterano da Marinha dos Estados Unidos fez uma lista com atividades para o cachorro dele fazer antes de morrer. O labrador Cena, que é um detector de bombas e se tornou companheiro do militar Jeff DeYoung, foi diagnosticado com câncer nos ossos e tinha algumas semanas de vida.

Depois de voltar da guerra, Young começou a sofrer de estresse pós-traumático e ansiedade de separação por ter ficado longe de Cena. Levaria quatro anos até que eles fossem unidos novamente, quando o militar decidiu adotar o cachorro, que o apoiou na cura do trauma.

Infelizmente, Cena foi diagnosticado com câncer no ossos há uma semana, o que lhe deu mais algumas semanas de vida. Um crowdfunding foi iniciado para cobrir os custos do aluguel do veículo, que serviria para os dois aproveitaram uma última viagem juntos, e de uma estátua ou busto do cachorro.

Uma das últimas postagens de DeYoung no Facebook diz que Cena vai fazer sua jornada final nesta quarta-feira em Mus