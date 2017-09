Veja dicas para viajar com o seu pet de carro ou de avião

Caso o seu destino não seja pet friendly, uma opção é hospedar o cãozinho com alguém que possa oferecer uma estadia tranquila e divertida para o pet. É importante que a sua rotina seja mantida, com relação à alimentação, passeios, brincadeiras e eventuais cuidados com a saúde, para que eles se sintam à vontade.

Em períodos de feriado prolongado, como o da Independência, muitas pessoas fazem planos para viajar e não têm com quem deixar o bichinho. Para quem deseja levá-lo na viagem, alguns cuidados devem ser tomados para o transporte do mascote. A seguir, a veterinária Ingrid Stein, dá dicas para ambas situações. Confira!

Foto: Creative Commons

Se o bichinho também viajar

O amigo de quatro patas vai passear com o tutor, mas, para isso, algumas regras devem ser seguidas.

Transporte de avião

– As companhias aéreas exigem que o cachorro ou gato viaje na caixa de transporte durante todo o trajeto. Para viajar na cabine, o pet deve pesar, somado com o peso da caixa, até 7 kg. Se a soma ultrapassar 7 kg, o mascote viaja distante do dono no bagageiro do avião, o que pode ser estressante para alguns animais;

– Há um custo envolvido: a companhia aérea Latam, por exemplo, cobra uma tarifa fixa de R$ 200 (trecho) para o transporte do pet na cabine;

– É preciso apresentar os atestados de saúde e vacinação, emitidos por um veterinário até 48 horas de embarcar;

– Muitas vezes, o bichinho que não está acostumado com viagens deve tomar um remedinho para enjoo: é indicado conversar com o veterinário dele sobre;

– Boa parte das companhias aéreas não aceita transportar braquicefálicos (raças de cachorros com o focinho achatado) – como shih tzu, buldogue francês, buldogue inglês, pug, boxer, pequinês e boston terrier – que exigem cuidados especiais.

Transporte de carro, ônibus ou trem

– O cinto de segurança adequado é obrigatório para a locomoção do bichinho. Outra opção é a caixa de transporte, normalmente de plástico com ventilação nas laterais. A terceira opção seria a cadeirinha, similar àquelas utilizadas pelas crianças. O mascote é preso pela coleira no cesto;

– Em caso de viagens mais longas, é muito importante realizar paradas a cada duas ou três horas, para o pet fazer as necessidades, esticar as patinhas, beber água e, dependendo do tempo, realizar uma refeição.

A veterinária aconselha ainda que é preciso analisar os prós e os contras de levar o animal junto na viagem. Por exemplo, o pet poderá ficar sozinho no local de hospedagem enquanto a família realiza algum passeio? A mudança de rotina será estressante para ele? “Pense bem no destino, no meio de transporte, nas atividades e na duração da viagem. Tudo deve ser levado em conta para decidir se você deve levar ou não o bichinho na viagem”, finaliza.