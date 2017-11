Os cães também precisam de rotina

Assim como as pessoas, os cachorros também necessitam de uma rotina e de uma vida regrada para viverem saudáveis e tranquilos. Os cãezinhos também se estressam e adoecem quando são sedentários, não têm uma boa noite de sono e não se alimentam bem. Além disso, atividades como jogos e brincadeiras são essenciais para manter o bom astral do bichinho. Confira dicas para organizar a rotina do pet:

1. O ideal é que o cãozinho tenha o primeiro passeio do dia logo pela manhã. Acorde, faça um carinho e saia com ele. Se conseguir que seja sempre no mesmo horário, é ainda melhor.

2. Quando voltar, coloque a comida dele no potinho e faça companhia até que ele comece comer. Guarde o que sobrar e recolha o pote. O ideal é que ele faça as refeições sempre no mesmo horário. Portanto, veja como pode enquadrar a sua rotina na dele.