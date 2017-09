Os cães precisam escovar os dentes?

Foto: Divulgação

A má higienização estimula a formação do cálculo dentário, que pode evoluir para a inflamação da gengiva e até mesmo para perda dos dentes do animal. “A escovação com produtos específicos para cães deve ser diária. Quando esse processo não ocorre, estimula a formação do biofilme, agregado de bactérias que se formam nos dentes e que se não for removido, pode progredir para a placa bacteriana, que quando mineralizada, se torna o cálculo dentário. Nesse processo, pode ocorrer inflamação da gengiva, destruição dos tecidos e progredir para perda dos dentes”, explica a veterinária.

Uma alternativa para a escovação está em sticks mastigáveis palatáveis, que promovem a limpeza dos dentes. Normalmente, são oferecidos um stick por dia aos cães, após a última refeição. No entanto, os tutores devem ter cuidado na hora de escolher o produto, e optar por marcas que ofereçam os sticks com composição 100% vegetal.



Troca de dentes

Assim como os humanos, os filhotes também possuem dentes de leite e passam por uma fase de troca da dentição. Normalmente entre o quarto e quinto mês de vida, eles começam a perder os dentes.

A maioria dos tutores não percebe a troca, pois os cães engolem os dentes de leite. “O fato dos cães engolirem os dentes de leite não acarretará nenhum mal à saúde. Durante esse período de troca, o tutor pode fornecer brinquedos adequados para o cão morder”, explica Priscila.