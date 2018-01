Ocorrência de problemas na pele dos cães aumenta no verão

A Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasitas (DAPE) é um dos tipos de enfermidade que mais acomete os cães nesta época. “A DAPE é uma reação decorrente da hipersensibilidade dos animais aos componentes da saliva e/ou picada dos ectoparasitas, como pulgas e carrapatos. É comum que após serem picados, os cães apresentem coceira (prurido) intensa. A coceira é o sintoma primário, seguido por lambedura em excesso. Alguns animais ficam tão incomodados que acabam mordiscando a pele ou se coçam com as próprias unhas, o que pode ocasionar lesões”, explica a Médica-Veterinária e Gerente de Produtos da Unidade Pet da Ceva Saúde Animal, Priscila Brabec.

A região dorsal, principalmente o lombo e a base da cauda, mas também orelhas, patas e abdômen são as áreas que costumam ser afetadas com mais frequência pela doença. Pesquisas indicam que mais de 70% dos cães sofrem com essa alergopatia, que gera lesões cutâneas secundárias provenientes do prurido intenso. Entre os sintomas mais comuns estão alterações na coloração dos pelos, descamação e queda de pelo (alopecia), além de infecções nas orelhas (otites).

O uso de ectoparasiticidas é a principal forma de evitar a DAPE. “Os tutores devem aplicar mensalmente produtos com ação contra pulgas e carrapatos, mesmo nos animais que não vão com frequência à rua. A escovação diária também é uma alidade preciosa, pois remove a sujeira e os pelos mortos, bem como é importante combater esses parasitos do ambiente para que o animal não se mantenha infectado”, conta Priscila.