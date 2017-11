O que acontece se o cão come a ração do gato ou vice-versa?

Ao invés de entrar em calorosas discussões sobre qual pet é o melhor amigo do homem: se o cão ou gato, muitos optam por ter os dois animaizinhos em casa. Só que, com mais diversão, também existem mais preocupações como a alimentação. Com novos sabores e odores lançados no mercado a cada dia, às vezes fica difícil evitar que um pet “roube” a comida do outro. Mas afinal de contas, o que acontece se o cão comer o alimento do gato ou vice-versa?

A resposta para essa pergunta é mais simples do que parece. Se essa situação for apenas ocasional não há nenhum problema. No entanto, a substituição permanente é extremamente perigosa e não recomendável. Isso porque, o alimento de cada espécie é feito especificamente para suas necessidades, exigências e particularidades.

Foto: Divulgação

Para alimentos destinados aos gatos, por exemplo, adiciona-se a taurina, um aminoácido que não está presente nos produtos indicados aos cães uma vez que esse produz a sua própria taurina no organismo.