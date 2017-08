Meu pet é feliz? 4 dicas para saber se o cachorro sofre com depressão

Um cão feliz está sempre com o rabo para cima – e sim, abana-lo é sinal de que o pet está contente. Animais que apresentam essa postura corporal com frequência e que procuram sempre algum tipo de interação com o tutor, dificilmente serão diagnosticados com depressão, afirma Fernando.

Já atitudes como lamber as patas dianteiras ou, em casos mais extremos, chegar a morde-las causando ferimentos são sinais de alerta. De acordo com o especialista, frequentes crises de agressividade sem motivo aparente também merecem uma atenção especial dos tutores.

LEIA TAMBÉM: Veterinário dá dicas para casos de urgência e emergência

Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Conteúdo

Quais são os sintomas de depressão nos pets?

Os principais sintomas de depressão estão ligados ao comportamento do pet. O cão que está infeliz irá demonstrar isso através da mudança de temperamento, ou do desenvolvimento de hábitos que não são comuns à personalidade do animal como, por exemplo, comer compulsivamente e de forma rápida qualquer alimento que lhe for oferecido, ficar de repente sem regras para fazer xixi e coco nos lugares corretos, além de apresentar muita atividade noturna, trocando o dia pela noite.

A depressão pode ser prevenida?

A melhor forma de prevenção é proporcionar qualidade de vida ao animal. Passeando com ele pelo menos duas horas por dia – que devem preferencialmente ser divididas em dois passeios -, oferecer uma alimentação de qualidade e com horários regrados, além de levá-lo a parques ou outros locais nos quais ele poderá socializar com outros cães.

Descobri que meu está depressivo, qual é o tratamento adequado?

Para Fernando Lopes, o melhor remédio para tratar a depressão em cães é combinar uma série de atividades que o estimule. Visitar lugares novos para que o cachorro possa sentir odores diferentes, fazer com que ele pratique atividades físicas por meio de brincadeiras e também treiná-lo com comandos de adestramento básicos, para que ele exercite a mente.

A falta de instrução e rotina apertada de alguns tutores são as principais dificuldades encontradas para colocar todas as dicas em prática, por isso, profissionais como passeadores e adestradores podem ajudar a manter a saúde do pet em dia.