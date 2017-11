Inalação alivia problemas respiratórios dos cães quando o tempo está seco

Não só os humanos sofrem com a baixa umidade do ar. Os pets também têm a saúde muito prejudicada quando o tempo está mais seco, com índice de umidade do ar abaixo de 30%, e poluído. A inalação é uma saída para aliviar o quadro e devolver bem-estar aos cães.

As sessões de inalação realizadas em consultas veterinárias são frequentemente indicadas em casos de doenças respiratórias, como gripes, ressecamento das mucosas nasais, tosse, espirro, coriza e febre, que são muito frequentes nesse período. Se não cuidar do animal de estimação, o quadro pode evoluir para uma traqueobronquite.

Foto: Creative Commons

Pensando no conforto do pet e na facilidade para o dono administrar esse problema de saúde animal, recomenda-se que os tutores adquiram um aparelho inalador para o pet, se perceberem que os problemas respiratórios são frequentes. Dessa forma, a inalação pode ser feita em casa, não estressando o animal. Há, inclusive, aparelhos específicos para cachorros disponíveis no mercado.