Hamsters são boas opções para animais de estimação

Os hamsters estão no grupo de animais de estimação mais populares do mundo. Fofos e muito ativos, costumam encantar as crianças logo de cara. Alguns pais, entretanto, ponderam sobre a facilidade de cuidados com o bichinho. Para aqueles que estão preocupados, uma boa notícia: cuidar deles é mais fácil do que parece. Eles são amáveis, pequenos, fáceis de cuidar e alimentar e baratos de manter.



Alimentação

A alimentação dos hamsters deve ser baseada em uma dieta balanceada com todas as vitaminas e proteínas que eles precisam. A falta de nutrientes pode causar uma série de doenças. “A dieta deve contar com a ingestão de ração e grãos como refeição principal e como petiscos pode ser incluído algumas frutas e insetos de farinha como, por exemplo, os tenébrios. Eles podem servir como um agrado para o pet”, explica o Engenheiro Agrícola Eduardo Matos.

Foto: Divulgação

Os tenébrios vivos ou desidratados são excelentes para a manutenção da proteína no corpo do animal. “Os tenébrios possuem 44% de proteína em sua composição, tem alto teor de digestibilidade e são muito nutritivos. Os tenébrios vivos podem ser colocados na gaiola despertando o instinto de caça dos hamsters. Os desidratados podem ser oferecidos na mão ou misturados com a ração. A alimentação do pet se torna uma diversão para as crianças que vão ficar empolgadas em alimentar seu hamster”, ressalta.