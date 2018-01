Funcionária de fast food tira foto de cãozinhos que passam pelo drive-thru

Uma loja de rosquinhas da Flórida, nos Estados Unidos, têm um item no cardápio com sabor de bife, feito especialmente para os cãezinhos. O resultado dessa escolha é que os funcionários têm que atender clientes muito fofos.

Hewey is all about the bagel today! Uma publicação compartilhada por Natasha (@ebdogs4096) em 6 de Jan, 2018 às 5:20 PST

Natasha Jones começou a trabalhar no drive-thru de uma das franquias da rede em novembro de 2017 e, desde então, tem tirado fotos de cada cliente canino que ela atende. As fotos são publicadas em uma conta do Instagram que ela criou.