Fotógrafa faz ensaio com pit bulls usando flores na cabeça

Sophie Gamand é uma fotógrafa francesa, defensora dos animais, criou o Pit Bull Flower Power, em que ela registra os cães da raça com coroas de flores na cabeça.

A ideia é romper o estereótipo de agressivo que a raça tem e fazer com que as pessoas vejam a doçura do animal, incentivando-as a adotá-lo.

Em entrevista à revista Speak for the Animals, Sophie conta que a série, na verdade, veio do medo. “Eu tinha medo de pit bulls e era um medo profundo e arraigado a partir do que eu tinha lido na mídia”, disse.