Conheça 15 hotéis ‘PetFriendly’ na região de Campinas

Na região de Campinas, há pelo menos 15 hotéis que mantém as portas abertas para os animais de pequeno ou médio porte, desde que sejam respeitadas, de modo geral, as normas afixadas pela Vigilância Sanitária, além de regras de convívio social indicadas, neste caso, por cada estabelecimento hoteleiro.

No final das contas uma quantidade de fofuras tão numerosa necessita mesmo de assistência constante. Sejam cuidados alimentares, de saúde, higiene ou ainda mais lazer junto aos seus tutores. Nesta toada está a maior incidência das hospedagens consideradas Pet Friendly. A modalidade da estada garante a presença dos bichinhos durante as viagens, além de preservar a tranquilidade dos hóspedes que não possam deixá-los sozinhos em casa, com segurança.

Eles estão dia a dia ao nosso lado e tornam-se parte efetiva (e afetiva) das famílias. Para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) os pets correspondem a 130 milhões de animais domésticos em pelo menos 60 mil casas brasileiras. A PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), divulgada em 2015, pelo mesmo Instituto, mostrou que, 44,3% das residências abrigariam, ao menos, um cãozinho. Os gatos, em domicílios, não ficam atrás; estima-se que sejam mais de 22 milhões de bichanos nos lares do país. Foto: Julia Campos_Vitoria New Port Pet Friendly.JPG

É importante lembrar que a maior parte dos pets hospedados são cães e gatos e que é necessário checar a possibilidade de hospedar outras espécies. Atenção, também, à apresentação das carteirinhas de vacinação dos bichinhos, pois, o documento é imprescindível para validar o check in.

Confira a listagem de hotéis ‘PetFriendly’ na região de Campinas:

LEIA TAMBÉM: Pets também podem doar sangue e salvar cães e gatos

Euro Suit Hotel

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagens na região central da cidade

Pets: preferencial de pets de pequeno porte. Outros portes são hospedados de acordo com a liberação da gerência.

Valores: a hospedagem era gratuita, até a apuração da informação em 06/11/2017.

Contato: (19) 3232-3036.

Site: http://www.eurosuithotel.com.br/

Go Inn Campinas

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagem Economy Comfort; localizado próximo à região do bairro Cambuí e do centro comercial da cidade.

Pets: Aceita gatos e cães de pequeno e médio porte. Para outras espécies, a liberação é sujeita à aprovação.

Valores: diária a partir de R$ 159,00 + 5% ISS (sábado e domingo) e R$ 189,00 + 5% ISS (segunda a sexta).

Contato: +55(19) 3500-2820.

Hotel Dan Inn Anhanguera

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para eventos e convenções com acesso às principais rodovias do Estado

Pets: somente cães e gatos de pequeno porte, até 15 quilos e 01 pet por apartamento.

Valores: R$50,00 por pet, 01 pet por apartamento.

Contato: +55 (19) 3518-6000.

Site: http://www.hoteisnacionalinn.com/campinas/dan-inn-campinas?locale=pt_BR

Hotel Dan Inn Cambuí

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagens na região do bairro Cambuí.

Pets: pequeno e médio porte (de até 15 quilos cada).

Valores: R$50,00, a diária, por pet. Aceita-se até 02 pets por apartamento.

Contato: +55 (19) 3255-6730

Site: http://www.nacionalinn.com.br/hotel-campinas/dan-inn-cambui

Hotel Ibis Campinas

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagens econômicas e práticas na região central da cidade

Pets: aceita pets de pequeno e médio porte, até 15 quilos.

Valores: R$52,50 a diária, por pet (valor já inclui imposto de 5% de ISS).

Contato: +55 (19) 3731-2300

Site: http://www.ibis.com/pt-br/hotel-5469-ibis-campinas/index.shtml

Hotel Ibis Paulínia

Onde fica: Paulínia-SP

Perfil: estratégico para hospedagens econômicas e práticas nas proximidades do bairro Santa Cecília,

Pets: aceita pets de pequeno porte, até 10 quilos

Valores: R$50,00, a diária, por pet + 5% de ISS.

Contato: +55 (19) 3833-7155

Site: http://www.ibis.com/pt-br/hotel-3054-ibis-paulinia/index.shtml

Royal Palm Residence

Onde fica: Campinas-SP.

Perfil: ideal para longas permanências, na região central da cidade, ao lado da praça Carlos Gomes.

Pets: de pequeno porte, até 10 quilos.

Valores: R$50,00 a diária, por pet, + 5% de ISS.

Contato: +55 (19) 2117-4200.

Site: http://royalpalm.com.br/royal-palm-residence/

Travel Inn Cambuí

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para quem precisa de hospedagem na região do bairro Cambuí.

Pets: aceita somente pets de pequeno porte. Até 02 por apartamento.

Valores: R$25,00 a diária, por pet, +5% de ISS.

Contato: +55 (19) 3045-8100.

Site: http://travelinn.com.br/hotel/cambui

Hotel Premium Campinas

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: próximo às cidades de Sumaré, Paulínia e Campinas; facilidade de acesso às principais rodovias do Estado.

Pets: somente de pequeno porte; 01 pet por apartamento.

Valores: R$60,00 a diária, por pet. Valor com taxa de ISS incluso.

Contato: +55 (19) 3781-8000.

Site: http://www.hotelpremiumcampinas.com.br/

Jaguary Sumaré

Onde fica: Sumaré-SP

Perfil: estratégico para lazer e serviços; localizado no Centro comercial de Sumaré.

Pets: hospeda animais de todos os portes, sob consulta da gerência.

Valores: diárias a partir de R$20, por pet (verifique taxas extras referente à impostos).

Contato: +55 (19) 3883-8400.

Site: http://www.jaguarysumare.com.br/

Opala Avenida

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagens econômica e eventos corporativos na região central da cidade.

Pets: apenas pequeno e médio porte.

Valores: R$50,00 por pet; não há taxas extras referente à impostos.

Contato: +55 (19) 3731-4115.

Site: http://www.hotelopalaavenida.com/

Ramada Hotel Aeroporto Viracopos Campinas

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: estratégico para hospedagem nos arredores do aeroporto de Viracopos; localizado no Condomínio Bresco a menos de 5 minutos do Aeroporto de Viracopos.

Pets: aceita pets de pequeno e médio (altura máxima – 50 cm e/ou 15kg). Para mais de 1 (um) pet, consultar o setor de reservas.

Valores: diárias a partir de R$50,00 por pet + 5% (diária) por animal hospedado. Valor deverá ser pago no ato do check-in.

Contato: +55 (19) 3514-5900 ou (19) 3514-5945

Site: www.ramadabrasil.com.br

Royal Palm Plaza Resort

Onde fica: Campinas-SP

Perfil: ideal para lazer e eventos corporativos. Oferece toda infraestrutura para atender diversos públicos.

Pets: aceita cães de pequeno porte (até 10kg), com mais de 03 meses.

Valores: diárias a partir de R$120, por pet (+ 5% de ISS para a hospedagem do pet). Permitidos apenas cães e 01 animal por acomodação. Informações complementares diretamente com o hotel.

Contato: +55 (19) 2117-8002

Site: www.royalpalm.com.br/

Vitória Hotel Convention Paulínia

Onde fica: Paulínia-SP.

Perfil: estratégico para Convenções e Lazer; próximo ao Parque Brasil 500 e à Prefeitura.

Pets: hospedagem de animais acima de 06 meses, de pequeno ou médio porte. Animais de grande porte somente após aprovação prévia da Gerência Geral.

Valores: diárias a partir de R$50, por pet de pequeno porte e R$90, grande porte (se liberado pela gerência). Verifique taxas extras referente à impostos.

Contato: +55 (19) 3517-8500.

Site: http://www.vitoriahoteis.com.br/pt/home/vitoria-hotel-convention-paulinia/

Vitória Hotel Residence NewPort

Onde fica: em Campinas-SP.

Perfil: estratégico para longas permanências; localizado no bairro Cambuí e próximo ao centro comercial da cidade.

Pets: hospeda animais de pequeno, médio e grande porte.

Valores: diárias a partir de R$40 por pet (verifique taxas extras referente à impostos).

Contato: +55 (19) 3754-8000.

Site: http://www.vitoriahoteis.com.br/pt/home/vitoria-hotel-residence-newport/