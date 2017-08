Como sobreviver ao luto pela perda de um animal de estimação

Marina ainda explica que algumas doenças são altamente infecciosas, como por exemplo, a Cinomose e a Parvovirose e que, em casos como estes, é necessário desfazer de todos os pertences do animal. “Sempre peça orientação para um veterinário. Dependendo da doença, além de se desfazer dos pertencentes pessoais do pet, é necessário realizar uma desinfecção no ambiente em que ele vivia e, as vezes, evitar manter outros animais no local por meses”, diz. “Em outros casos, não existe o momento certo para se desfazer desses itens, mas quando o tutor estiver preparado, a doação para outros animais é uma ação muito bem-vinda”, finaliza a profissional.

Algumas pessoas podem até pensar que é mais fácil para os veterinários lidarem com a perda do pet, mas não é o que diz a Tatiana Zuninga. Ela teve uma perda recente e, além de lidar com a tristeza, teve que ajudar no luto do seu filho Matheus Zuninga, uma criança de 5 anos. “Eu tive que ser rápida e logo peguei outro cãozinho. Expliquei ao meu filho que era irmã da Funny -nossa cachorrinha que morreu- e que ela sempre estará no céu olhando por nós. A minha outra cachorra também sentiu muito e começou a ter queda de pelos e coceiras”, comenta Tatiana.

A perda do pet pode causar uma desestruturação familiar ou deixar sequelas, pois algumas pessoas só possuem o animal como companhia e a ausência pode amplificar o luto, sendo necessária a busca por ajuda psicológica. “Os familiares devem ficar atentos aos sinais e caso exista qualquer alteração no humor e rotinas do dia a dia, é necessário procurar um especialista”, completa Marina Bueno.

