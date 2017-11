Bebê a caminho? Saiba como preparar o cachorro para a chegada de uma criança

Depois do nascimento, peça para alguém levar panos que tenham o cheiro do bebê para o cão, deixando-os perto de lugares que ele gosta (como o pote de comida) e onde se sente seguro (como a caminha). Quando estiver cuidando, brincando e alimentando o bebê, deixe que ele se aproxime e participe. Você também pode conversar com ele nessas horas para que ele saiba que continua sendo parte da família.

Todas as adaptações devem ser feitas gradualmente, sempre tomando o cuidado de inserir o peludo nas novas rotinas da casa. Procure não privar o cãozinho do acesso a locais aos quais ele está acostumado, para que ele não associe a criança a coisas negativas. Conforme o quarto do bebê for montado, deixe que o bichinho fareje e conheça o ambiente, sempre com sua presença. Os cães costumam sentir que há algo diferente na mãe deles, então deixe que ele se aproxime da barriga e cheire. Aos poucos, ajuste os horários da comida e passeios dele para os mesmos de quando o bebê nascer.

A convivência entre crianças e cães traz muitos benefícios aos pequenos. Além de contribuir para a melhora e proteção da saúde das crianças, ela auxilia no desenvolvimento da sociabilidade. Mas, para garantir um vínculo saudável, os pais precisam estar atentos a alguns cuidados desde a gravidez. A veterinária do app de hospedagem para cães DogHero, Ingrid Stein, traz algumas dicas para preparar o ambiente para a chegada do pequeno – sem deixar o cãozinho de lado:

Uma das grandes vantagens de ter um animal de estimação em casa é inserir as crianças na rotina de cuidados. A interação cria nos pequenos um senso de responsabilidade e também fortalece vínculo entre humanos e cãezinhos. Tarefas como passear, dar comida e ajudar na higiene do peludo podem ser delegadas a crianças com 8 anos ou mais, mas a partir dos 4 ou 5 elas já reconhecem o peludo como parte da família. Mesmo antes disso, funções mais simples podem ser delegadas, sempre com a supervisão dos pais.

Com o tempo, a nova rotina se ajeita e seu cachorrinho se acostuma a dividir as atenções com a criança. Se todo o processo for feito com calma e tranquilidade, logo ele vai amar ter um bebê por perto para ajudar a cuidar e encher de amor — do jeitinho que só os cachorros conseguem fazer!

LEIA TAMBÉM: Cadela é dispensada da CIA por falta de interesse no trabalho

Desentendimentos

Se seu cachorro e seu filho se desentenderam, não quer dizer que o amor acabou. Tente entender o que aconteceu. Se você desviou o olhar por segundos, seu filho pode ter feito algo que representasse uma ameaça ao cãozinho. Mexer nas vasilhas de água e comida, nos brinquedos do cão, na cama… Por isso é fundamental ensinar o bebê a respeitar o espaço e objetos do bichinho, assim como o peludo precisa entender seus limites com os humanos. Eles são seres vivos e precisam de respeito para que todos convivam em paz.

Ter um cachorrinho em casa significa se comprometer a dar tudo que ele precisa para ter uma vida plena, feliz e saudável. Mas um novo bebê não é motivo para deixar seu cãozinho de lado. A presença deles diminui os níveis de estresse, aumenta os de alegria — e, de quebra, as crianças ganham um melhor amigo incondicional e para a vida toda.