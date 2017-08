A alimentação dos pássaros deve ser completa e variada

Uma ótima sugestão, que é muito nutritiva, é a ingestão de insetos. A ideia é oferecê-los vivos aos pássaros para incentivar o instinto de caça dos pets. “O tenébrio molitor, ideal para alimentação de pássaros silvestres como curió, trinca-ferro e canário, tem percentual de proteína que chega a 48% e pode ser oferecida tanto para adultos como filhotes. No caso de filhotes, disponibiliza-se os tenébrios na gaiola e a fêmea os alimenta”, explica Eduardo.

A dica dos especialistas é ficar atento ao balanceamento dos alimentos fornecidos. Apenas sementes e rações não suprem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos pássaros. “O ideal é mesclar entre sementes, rações, insetos e frutas. As sementes são mais oleosas e têm mais gorduras então não devem ser oferecidas como alimento principal”, explica o Engenheiro Agrícola Eduardo Matos.

Uma dúvida frequente entre quem opta por criar pássaros como animais de estimação diz respeito aos cuidados específicos com a alimentação. Os tutores nem sempre sabem a melhor forma para manter uma dieta completa e variada para que a ave viva bem.

Os insetos podem ser misturados tanto nas frutas quanto nas rações e sementes. Assim, o pássaro terá acesso a uma variedade maior de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais, colaborando para a sua saúde. A procura por alimentos de qualidade faz toda a diferença na alimentação do pet.

O sistema de produção dos insetos é bem simples, mas há cuidados específicos para manter o ambiente sempre limpo e sem exposição a dejetos. “A alimentação dos insetos é preparada com farelo de trigo, milho, cevada e vegetais como legumes e folhas, de onde eles também retiram a água que necessitam. Os excrementos são retirados semanalmente de um reservatório no fundo de cada baia, onde caem por gravidade, mantendo o ambiente sempre limpo. Os insetos criados em cativeiro ficam guardados em ambiente controlado, a fim de evitar contaminação ou contato com espécimes de fora. São todos bem limpinhos”, explica.

É importante destacar que a criação de pássaros silvestres no Brasil é regulamentada pelo IBAMA e tanto criadores amadores quanto profissionais devem solicitar autorização e registro junto ao órgão nacional. A instrução normativa está disponível no site.