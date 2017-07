Volkswagen tempera Saveiro e Up com a nova versão Peppers

Baseado na versão “top” Highline, foi apresentado no início de 2015 e hoje tem mais demanda que a versão original – que se equivale em preço e equipamentos, mas tem um visual mais conservador, sem os detalhes de estética esportiva que diferenciam a linha Pepper. Agora, a versão Pepper chega ao subcompacto Up e à picape Saveiro. O Up Pepper substitui a versão High TSI e a Saveiro Pepper Cabine Dupla herda o lugar da Highline Cabine Dupla. Há também opção de Saveiro Pepper com cabine estendida, que não era oferecida para a Highline. Segundo a VW, as substituições dessas versões de Up e Saveiro pela versão Pepper, a princípio, são temporárias.

A Volkswagen do Brasil sempre gostou de investir em séries especiais. Embora a marca alemã não forneça detalhamentos das participações nas vendas de cada versão de seus modelos, a insistência na estratégia de lançar versões temáticas bem equipadas e com adereços exclusivos é um forte indicativo de que dá certo. Foi o caso do Fox Pepper (pimenta, em português).

Os novos modelos chegam às concessionárias até o começo da próxima semana. A proposta é oferecer conteúdo diferenciado e um visual mais esportivo e “estiloso”, para atrair consumidores que buscam veículos com apelo jovial e pitadas de exclusividade. A fórmula usada nas variações “apimentadas” do Up e da Saveiro é a mesma do Fox Pepper: carenagens dos retrovisores de cor diferente da carroceria, adesivos com o logo da versão, rodas de liga leve diamantadas e detalhes internos em vermelho.

Sob o capô, a versões Pepper trazem motorizações já conhecidas. O Fox Pepper continua a ser oferecido com o motor 1.6 MSI de até 120 cv, associado ao câmbio manual de seis marchas ou à transmissão I-Motion, de trocas de forma automática. Já o novo Up Pepper traz a motorização 1.0 TSI de até 105 cv e transmissão manual, também com cinco marchas.

O Saveiro Pepper está disponível nas carroceiras de cabine estendida e dupla, sempre com a motorização 1.6 de até 104 cv e câmbio manual de cinco marchas.

Precursor da “família” Pepper, o Fox chega à linha 2018 com novidades pontuais. Incorpora, como itens de série, controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento da pressão dos pneus (tecnologia exclusiva na categoria), controle de assistência de partida em rampa, luz de conversão estática (cornering light) e câmera traseira de estacionamento. Sai por R$ 63.110.

Já o Up Pepper começa em R$ 57.900, mas o rádio Composition Phone – com tela colorida e que se comunica com app exclusivo no smartphone do usuário – é opcional e custa R$ 1.400. E a Saveiro Pepper parte de R$ 67.810 com cabine estendida e R$ 71.090 com cabine dupla. O teto preto é opcional.