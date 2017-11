Volkswagen Golf R tem desempenho avassalador

O Volkswagen Golf é o carro mais vendido da marca de Wolfsburg, na Alemanha. Com a chegada da versão GTi, em 1976, passou a ser o primeiro hot hatch produzido em massa – carro “barato” e com pretensões esportivas, essa tendência foi seguida pela maioria das fabricantes. Para fazer o modelo se sobressair, a marca alemã criou a versão R, inicial da palavra “Rennsport”, que, do alemão, significa “extremo esportivo”: daí, já se tem ideia do seu perfil poderoso e feroz que o torna um dos carros mais desejados pelos amantes de velocidade.

A letra “R” dessa versão do Golf não deixa dúvidas de que se trata de uma variante diferenciada do restante da gama. São duas portas, visual mais agressivo, rodas de 18 polegadas, emblemas “R”, faróis em leds, difusor traseiro e saída de escape quádrupla. Por dentro, os elementos que distinguem das outras versões são os assentos esportivos, que oferecem uma boa “pegada”. Além disso, o volante é forrado em pele e carrega a letra “R” na parte inferior. O restante do desenho do console central se mantém igual ao dos outros modelos Golf. Foto: Divulgação

Quatro cilindros Sob o capô, o Volkswagen Golf R 2018 é configurado com um motor de quatro cilindros 2.0 litros turbo, de injeção direta de combustível, com 290 cv e torque de 38,7 kgfm. A transmissão de dupla embreagem é de sete velocidades e a tração é integral – 4Motion. O carro é dotado ainda de assistências ativas de segurança, como freios ABS, controle de tração e estabilidade, bloqueio de diferencial, assistente de partida em rampa e sete airbags.