Versão topo de linha agora tem controles de estabilidade

A Chevrolet não chegou à liderança no Brasil sem um bom planejamento estratégico. Nessa movimentação, o principal pilar era a renovação de praticamente toda a sua linha no mercado nacional. Os últimos lançamentos foram no segmento que mais ganha destaque no mundo, o de SUVs. E foi também nos utilitários esportivos que a marca americana começou a adotar uma nova nomenclatura para sua versão topo de linha.

Antes intitulada LTZ, agora – até para transmitir a ideia de variante premium – a fabricante a chama de Premier. Começou no médio Equinox e, no fim de outubro do ano passado, chegou ao compacto Tracker marcando um momento importante de transição no modelo, que até então não tinha dois importantes itens de segurança: controles eletrônicos de estabilidade e tração, agora de série no Tracker Premier. Foto: Jorge Rodrigues Jorge/Carta Z Notícias

O único pacote de opcionais disponível para o Tracker de topo também mudou, tornando-se mais atraente. Antes apenas com airbags laterais e de cortina, agora ele leva ainda alerta de mudança involuntária de faixa e de colisão frontal. Neste último, o motorista escolhe que distância manter em relação ao veículo à frente e, caso haja risco iminente de acidente ou frenagens bruscas, sinais luminosos e sonoros são acionados para chamar atenção do condutor.

O pacote adiciona R$ 3.200 a mais na conta final do Chevrolet Tracker Premier, que parte de R$ 98.790.

Em relação ao trem de força, nada foi mexido. O Tracker Premier adota a mesma motorização da extinta variante LTZ e de sua versão de entrada, a LT. Trata-se do moderno 1.4 turbo flex com injeção direta de combustível, capaz de render 153 cv de potência e 24,4 kgfm de torque – sendo que 90% dessa força fica disponível já em 1.500 giros, de acordo com a fabricante.

O propulsor, o mesmo que equipa os hatch e sedã médios Cruze, trabalha em conjunto com uma transmissão automática de seis velocidades e garante um zero a 100 km/h em 9,4 segundos e velocidade máxima de 198 km/h.



















Valorização

Para valorizar a eficiência energética – favorecida pela adoção de um motor com turbocompressor –, o Tracker Premier, assim como a extinta configuração LTZ, recebe sistema start/stop, que desliga o motor temporariamente em paradas. De acordo com a Chevrolet, isso pode resultar em até 15% de economia de consumo. Entre os equipamentos que se destacam no Tracker Premier estão, além dos novos controles dinâmicos de estabilidade e tração, a central multimídia MyLink, com tela sensível ao toque e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Ela também transmite as imagens da câmara de ré.