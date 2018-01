Setor automobilístico demonstra otimismo em 2018

O crescimento registrado na venda de carros de passeio e comerciais leves em 2017 – até novembro, eram 10% – foi apenas o começo. Grande parte dos profissionais do setor acredita que o atual ciclo na economia é positivo, com queda de inflação e de juros, e que o número de emplacamentos deve seguir subindo ao longo de 2018. Samir Dahas Bittar, vice-presidente da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos, espera uma ampliação de 10% nas vendas do setor automotivo brasileiro.

E não é o único que pensa assim. “Enxergamos os próximos anos de forma bastante positiva, com expectativa de crescimento do mercado total de veículos a um ritmo de 8% a 10% ao ano, chegando a uma alta de 40% nos próximos quatro anos”, almeja Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen Região América do Sul e Brasil.

A recuperação da indústria pôde ser vista, principalmente, no último trimestre de 2017. Ainda que um crescimento pequeno, há diversos fatores que justificam os números positivos e que, automaticamente, reforçam a teoria de que ainda há mais para crescer. “Prevemos um leve aumento nas vendas principalmente em função da maior oferta de crédito e financiamento”, destaca Antonio Baltar, diretor de Marketing, Vendas e Serviços da Ford. No entanto, ele evita indicar até onde pode chegar essa melhora. “O ano de 2018 ainda apresenta algumas incertezas e sabemos dos desafios que iremos enfrentar”, desconversa.