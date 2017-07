Segunda geração chega ao Brasil cheia de expectativas

Quando foi lançado, em 2009, o A5 Sportback se destacou pelo visual ao mesmo tempo dinâmico e imponente. O estilo arrojado do cupê de quatro portas da Audi, criado pelo consagrado designer italiano Walter de Silva, rendeu prêmios em todo o mundo. Com poucos retoques, sua carroceria manteve até setembro do ano passado praticamente as mesmas linhas, até que a segunda geração do modelo foi apresentada no Salão de Paris. Agora, o novo A5 desembarca nas concessionárias nacionais, carregando grandes expectativas da Audi do Brasil.

Como é comum em automóveis onde o design é tão relevante, o novo A5 optou por atualizar o visual sem mudar demais. Os traços são basicamente os mesmos, embora o rejuvenescimento estilístico esteja disseminado em todo o carro. A distância entre-eixos foi alongada, enquanto a dianteira e traseira foram sutilmente encurtadas. O capô alongado ressalta o aspecto dinâmico do modelo, assim como as protuberâncias pronunciadas sobre os arcos das rodas. A grade tridimensional é mais plana e larga que na geração anterior. A traseira exibe um design horizontalizado e a tampa do porta-malas termina em um elegante spoiler. O coeficiente aerodinâmico (cx) é de 0,28. Segundo a Audi, a carroceria do novo A5 Sportback é a mais leve de seu segmento – é 15 kg mais leve que seu antecessor. O peso total da nova geração diminuiu até 85 kg, dependendo da versão.

Por dentro, o novo A5 também cresceu sutilmente. Seu interior ganhou 17 milímetros, o espaço para os ombros para o motorista e o passageiro de frente ficou 11 mm maior e o espaço para os joelhos dos passageiros traseiros cresceu 24 mm. Em termos de design, o interior segue a lógica estilística adotada do lado de fora do carro – renovar sem revolucionar. O bagageiro tem 480 litros de capacidade e conta com acionamento elétrico para abertura e fechamento da tampa.