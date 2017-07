Sandero ganha visual esportivo na edição Racing Spirit

Foto: ISABEL ALMEIDA/CARTA Z NOTÍCIAS

Qualquer modelo de volume tem um portfólio recheado de versões, para atrair os mais variados públicos. Nem sempre o intuito delas é somar vendas à linha: é preciso também apostar em configurações “de vitrine”, também conhecidas como aspiracionais, que sirvam de chamariz para atrair consumidores às outras variantes e até outros modelos da marca. No caso do Sandero, cujo desempenho surpreendeu em junho e fechou o mês como o terceiro carro mais vendido do Brasil, a Renault lançou em maio a edição especial Racing Spirit, da linha RS do hatch. A esportividade é a mesma em movimento, mas o apelo visual foi reforçado com adereços estéticos exclusivos, com direito até a numeração da série no console central.

O Sandero RS Racing Spirit traz de série pneus Michelin PS4 associados a rodas de 17 polegadas, com pinças de freio e a parte central pintadas em vermelho. A cor vermelha está também no contorno inferior do para-choque específico com desenho das lâminas em estilo F1, espelhos retrovisores, difusor e nova faixa lateral com a inscrição “Racing Spirit”.

Por dentro, uma placa numerada, localizada perto do câmbio, identifica o número de série da edição Racing Spirit, que é limitada a 1.500 unidades. O revestimento do teto é preto e a cor vermelha está nos aros dos difusores de ar laterais e no contorno do velocímetro, além das costuras e faixas dos bancos. Com acabamento “black piano”, o painel central e as maçanetas internas complementam a linha de adereços chamativos – destacada pela intensa combinação das cores preta e vermelha.