Salão de Tóquio mostra tendências tecnológicas do setor automotivo

Não é de hoje que os japoneses valorizam a tecnologia. E na indústria automotiva não é diferente. Prova disso são os projetos das fabricantes em exibição na 45ª edição do Salão de Tóquio. Com forte presença de modelos recheados de soluções tecnológicas que auxiliam na melhoria da mobilidade urbana e na diminuição da emissão de poluentes, o evento é o maior do continente asiático e está aberto ao público desde o dia 28 de outubro, até o próximo dia 5, no pavilhão Tokyo Big Sight, na capital do Japão.

Como manda a tradição, o motorshow deste ano trouxe vários conceitos com alto grau de tecnologia embarcada, capacidade de direção autônoma e propulsão elétrica ou a célula de hidrogênio. Estes modelos ocupam os estandes das marcas e mostram as tendências da indústria de carros para os próximos anos. A preocupação por uma propulsão alternativa à queima de combustível e ideias que facilitam a mobilidade nas grandes cidades são o maior foco do evento.

Destaques do Salão de Tóquio 2017