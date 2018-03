Salão de Genebra se manteve como vitrine dos superesportivos

Cada salão internacional de automóveis tem suas particularidades e, por isso mesmo, geram determinadas expectativas. No caso da 88ª edição do motorshow de Genebra, realizado entre 8 e 18 de março, já era de se esperar que a tradição de apresentar modelos com esportividade aguçada fosse mantida. O que, de fato, aconteceu. De bólidos focados no desempenho sustentável aos que ainda não foram afetados pela tendência ambientalista que vem se instaurando no mercado automotivo, os representantes desta classe chamaram a atenção no evento suíço.

BMW Concept M8 Gran Coupé

A marca buscou incorporar ao conceito uma personalidade que mantivesse a esportividade de sua linha M, mas adicionasse um lado mais extrovertido

Bugatti Chiron Sport

A nova versão do Chiron mostrada na Suíça custa nada menos que 2,65 milhões de euros, ou seja, mais de R$ 10 milhões. Mas é possível adicionar mais de 300 mil euros em opcionais, incluindo até cores diferenciadas

Ferrari 488 Pista

A variante mais esportiva da Ferrari 488 GTB tem 1.280 kg de peso seco e ostenta uma ficha técnica invejável. Seu motor V8 3.9 biturbo entrega 720 cv de potência e o torque máximo é de 78,5 kgfm.

Lamborghini Huracán Performante Spyder

É a versão conversível do Huracán Performante, a mais potente do Huracán. Na carroceria com teto de lona, as mudanças não resumem ao visual, mas atingem também o trem de força do superesportivo.

McLaren Senna

Homenagem ao piloto de Fórmula 1 brasileiro que dá nome ao carro, o modelo é outro que impressiona por sua aceleração vigorosa: bastam 2,8 segundos para que ele parta da imobilidade e atinja 100 km/h. São apenas 500 unidades produzidas.

Mercedes-AMG GT 63 S 4matic

O Mercedes-AMG GT 4 Portas Coupé estreou no mesmo salão no ano passado, só que em forma de conceito, e agora teve sua versão final exibida. E é a 63 S a mais avassaladora delas, com seus 638 cv gerados por um 4.0 V8 biturbo.

Pininfarina H2 Speed

Assim como AMG GT, o Pininfarina H2 Speed também foi mostrado primeiro em conceito, no mesmo Salão de Genebra, só que há dois anos. Agora, foi a vez de aparecer a versão final do superesportivo de corrida, que é alimentado por hidrogênio.

Porsche Mission E Cross Turismo

A versão SUV do elétrico Mission E tem linhas de cupê de quatro portas e tração nas quatro rodas. Dois motores síncronos permanentemente acionados com potência de sistema acima de 600 cv aceleram o protótipo do zero até 100 km/h em menos de 3,5 segundos e o fazem alcançar 200 km/h em menos de 12 segundos.