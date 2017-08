Renault investe R$ 750 milhões e terá nova unidade no Paraná

Foto: Renault / Divulgação

A Renault do Brasil vai investir R$ 750 milhões na ampliação da fábrica de motores e na construção de uma nova unidade no complexo de São José dos Pinhais (PR). Será a quarta fábrica do grupo no local, onde também são produzidos automóveis e comerciais leves.

Paralelamente, a empresa está contratando cerca de 600 funcionários para operar no terceiro turno de produção, iniciado há três meses, quando 700 vagas foram abertas. Hoje, o complexo emprega 6,3 mil pessoas.

A nova unidade, que receberá R$ 350 milhões, entrará em operação em janeiro e vai produzir blocos e cabeçotes de alumínio para motores 1.6, hoje adquiridos de terceiros. Desde o fim do ano passado a montadora substituiu, em toda sua gama de produtos, os motores de ferro fundido por motores de alumínio, mais leves e mais econômicos.