Renault Captur pode ter vendas dobradas com a versão 1.6

O CVT que a Renault adotou no Captur 1.6 é um ótimo exemplo. O câmbio, produzido pela Jacto no Japão, foi refinado pela engenharia da marca francesa no Brasil para ter respostas mais rápidas. E o resultado faz a Renault acreditar que o novo conjunto vá responder por 60% das futuras vendas do Captur, que passarão a ser o dobro das atuais mil unidades mensais médias.

A transmissão continuamente variável dá o conforto do câmbio automático e é tão eficiente em relação ao consumo quanto um câmbio manual. O problema é o tal “efeito scooter”, aquela sensação de patinação e de lentidão no ganho de velocidade que aparece quando o acelerador é espremido. Mas era questão de tempo para a indústria começar a equacionar esta questão.

Tecnologias que alteram a forma de se conduzir um veículo sempre enfrentam alguma resistência. Para conquistar os consumidores, principalmente europeus, as marcas de automóveis se dedicaram a criar câmbios automáticos que simulassem os manuais, com as trocas sequenciais, que garantiam um certo controle para o motorista. Agora, nesses tempos de controle sobre emissões, quem tem escalado o mercado é o câmbio CVT.

Aliança

A Renault considera o Captur um bom exemplo de como a aliança Renault-Nissan pode criar sinergias. A marca francesa, que encabeça a aliança, pegou o motor e o câmbio, de origem Nissan, e refinou a tecnologia. No caso do motor, adotou algumas tecnologias surgidas na Fórmula 1, como revestimento em DLC (Diamond Like Carbon), que reduz o atrito entre as peças.

Em relação ao câmbio, ele já tinha um sistema de irrigação por jato de óleo que evitava que as engrenagens ficassem mergulhadas, o que reduziu em 30% o atrito. Ele ainda foi retrabalhado para responder mais prontamente às solicitações de aceleração. A reação ocorre entre 100 e 150 milissegundos, metade do tempo normal para um câmbio CVT.

Outro ponto em que o crossover feito no Paraná se valeu dos recursos da aliança foi na parte de design. As linhas do Captur são importadas da segunda fase do modelo francês. Só que por lá ele utiliza a plataforma do Clio de 4ª geração. Como por aqui a plataforma compacta dos modelos Renault é baseada na arquitetura do Duster, criado pela romena Dacia – outra marca da aliança –, o centro de estilo da Renault desenvolveu uma carroceria específica.

No final, ela teve de ser ligeiramente ampliada – ficou com 25 cm a mais no comprimento e 7 centímetros a mais de entre-eixos – o que acabou gerando uma vantagem competitiva para o Captur diante dos SUVs compactos rivais.

Versões

O Captur 1.6 CVT X-Tronic chega para as duas versões já existentes do crossover: Zen e Intense, com preços de R$ 84.900 e 88.400, respectivamente. Estes valores fazem as duas novas configurações ocuparem o espaço entre a versão Zen com câmbio mecânico, que sai a R$ 78.900, e a Intense 2.0 Automática, que custa 91.900. Como o trem de força é o mesmo, a diferença entre as duas estreantes se restringe aos equipamentos, já que em relação a acabamento, são idênticas.