Orientações para dirigir com segurança nos dias de chuva

Janeiro começou e, com ele, chega também um maior volume de chuva na região. Quando está chovendo, as ruas ficam mais escorregadias, o que pode fazer com que os veículos percam a estabilidade, e a visibilidade dos motoristas também fica prejudicada. Pensando nisso, a SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré dá algumas dicas importantes para que os motoristas dirijam com segurança nos dias chuvosos. Foto: Arquivo / O Liberal

Em primeiro lugar, é importante desacelerar o carro e andar mais devagar quando começar a chover, já que a visibilidade é bem menor e a probabilidade de acontecer acidentes de trânsito é consideravelmente maior;

Aumente a distância do veículo da frente e acenda o farol baixo. Além de melhorar a visão, o motorista que vem logo atrás também poderá guiar melhor com as luzes vermelhas do carro da frente, evitando colisões;

Se estiver em movimento, nunca ligue o pisca alerta: ele só deve ser acionado quando o carro estiver parado;

Se os vidros começarem a embaçar, utilize um pano limpo. Não é recomendado passar a mão, pois a gordura natural da pele só piora a situação. O ideal é deixar os vidros abertos cerca de 3 centímetros para criar uma circulação de ar;

Ligar o ventilador interno ou o ar-condicionado são outras alternativas;

Se sentir que o veículo está “dançando” na pista, significa que os pneus estão perdendo a aderência e o carro ou moto pode aquaplanar, fazendo com que você perca o controle da direção. Diminua a velocidade, pois assim os pneus voltarão a tocar o solo;

Em caso de aquaplanagem total, deve-se segurar o volante firmemente e em linha reta, e não usar bruscamente os freios. Desacelere o veículo gradualmente, até os pneus voltarem a tocar o solo;

Faça manobras e curvas com menos velocidade do que faria em condições secas;

Se você estiver se sentindo inseguro em dirigir com chuva, é melhor procurar um local seguro para parar, como um posto de gasolina. Se não houver opção, pare no acostamento, ligue o pisca alerta e aguarde a situação melhorar;

Se estiver saindo de uma vaga de estacionamento na rua, preste bastante atenção e não se esqueça de acender os faróis e acionar a seta, evitando colisões com quem estiver trafegando.

“O tempo é bastante inconstante nesse mês e, historicamente, as chuvas aumentam. Trabalhamos para prevenir os problemas, porém, nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, SAMU, Defesa Civil e Trânsito estão de prontidão 24 horas para atender à população caso haja necessidade”, disse o prefeito Luiz Dalben. Em caso de emergência, para contato com o Corpo de Bombeiros, basta ligar 193.

