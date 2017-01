Novo motor traz fôlego extra à versão esporte do Fiat Uno

O Fiat Uno já teve vendas bem expressivas no Brasil. Mas diversos lançamentos automotivos – da própria Fiat – no segmento de hatches compactos acabaram enfraquecendo o desempenho do modelo nos emplacamentos mensais. E a Fiat sabe que dificilmente o carro chegará aos patamares de antes. Mesmo assim, foi ele o escolhido para estrear a nova linha de motores da marca italiana, fabricada em Betim, no interior de Minas Gerais. E uma das configurações que mais se beneficiou com a mudança, sem dúvidas, foi a Sporting. Antes 1.4 de 88 cv, agora a versão chega aos 109 cv com o 1.3 Firefly. Um ganho de cerca de 24% de potência que, para uma variante que carrega a esportividade no nome, faz toda a diferença. E chega acompanhado de itens de segurança normalmente vistos em modelos de categorias superiores. Foto: Jorge Rodrigues Jorge

Controles. A outra evolução que o Uno Sporting – e todas as demais configurações com motor 1.3 – traz está nos controles dinâmicos de estabilidade e tração, além da assistência de partida em rampas. Quem adquire o Uno Sporting com câmbio automatizado – aquele com botões no lugar da alavanca –, leva as novidades de série. No caso da transmissão manual, como da unidade testada, elas fazem parte de um pacote tecnológico que inclui ainda alarme, rádio integrado ao painel com RDS, entradas USB e auxiliar, Bluetooth, volante com comandos do rádio e telefone, sensores traseiros e vidros elétricos traseiros. Tudo por R$ 3.764, somados aos R$ 50.330 iniciais pedidos pelo Uno Sporting.

O novo motor, com bloco em alumínio, pesa sete quilos a menos que o anterior. Além disso, ele utiliza um sistema que faz parte dos gases do escape recircularem na câmara de combustão quando a potência não é solicitada. Dependendo da situação, o eixo de comando com variador de tempo de abertura atrasa ou adianta o movimento das válvulas. O resultado é uma economia de até 7% no consumo de combustível.

O visual, no entanto, mudou muito pouco. De mais impactante, só a adoção de uma grade mais robusta e semelhante à utilizada no subcompacto Mobi. Assim como antes, a versão Sporting traz adesivos laterais com a inscrição da configuração. Mas agora foi adotado ainda um friso vermelho na grade e detalhe também avermelhado na moldura dos faróis de neblina. Tudo para dar uma “cara” mais “nervosa” ao compacto. Auto Press