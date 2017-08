Novo Mercedes-Benz GLA valoriza aspectos esportivos

Mas o estilo “off-road” anda em alta nos lançamentos automotivos em todo o mundo e fez a marca alemã rever os seus conceitos em relação ao GLA. Tanto que, no “face-lift” que chega agora à versão “made in Brazil” do GLA, a proposta da Mercedes é justamente reforçar o caráter SUV do modelo.

Segundo modelo mais vendido da Mercedes-Benz no Brasil – perde para o Classe C – e responsável por um terço das vendas da marca nesse ano, o utilitário esportivo o GLA ganhou novos elementos de design interior e exterior, além de passar por uma atualização em sua configuração. Agora, a família GLA é oferecida no Brasil em cinco versões: 200 Style, 200 Advance e 200 Enduro, todos com já conhecido motor 1,6 litro de 156 cv; e, no topo da linha, a 250 Sport, que mantém o motor 2,0 litros de 211 cv. A versão de alta performance Mercedes-AMG GLA 45 4Matic é equipada com o motor 4 cilindros mais potente do mundo, que oferece nada menos que 381 cv, e câmbio AMG Speedshift DCT de 7 velocidades.

Persona

Uma “personalidade de SUV” é, cada vez mais, uma razão de compra importante para muitos compradores de veículos. Para reforçar essas características, a Mercedes-Benz optou por equipar as versões 1,6 litro e 2,0 litros do GLA com a suspensão Off-road Comfort, que preserva as qualidades de dirigibilidade do modelo adequando-o às características das ruas e estradas brasileiras – recebeu um aumento de 3 centímetros na altura livre do solo. Além disso, para dar um visual mais “durão”, a Mercedes fez alterações sutis no modelo. Criou uma nova grade do radiador com a grande estrela de três pontas ao centro, onde se destacam as aberturas retangulares ao longo das duas barras horizontais – elementos trazidos do GLS, maior SUV do portfólio da marca.

Sob o capô, o GLA traz os mesmos motores: o turbo 1.6 litro com injeção direta de combustível e 156 cv (Style, Advance e Enduro) ou o 2.0 litros com 211 cv (250 Sport), ambos combinados à transmissão automática 7G-DCT com dupla embreagem.

Os preços do novo GLA começam em R$ 158.900 na versão 200 Style, passam por R$ 175.900 na 200 Advance – que é a mais vendida do modelo –, chegam aos R$ 203.900 na 200 Enduro e atingem os R$ 232.900 na 250 Sport. Já a poderosa Mercedes-AMG GLA 45 4Matic é oferecida por imodestos R$ 359.900 – valor que dá para comprar duas 200 Style e ainda levar mais de R$ 42 mil de troco.