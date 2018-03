Novo BMW X2 traz linhas agressivas

O segmento de SUVs é o que mais se destaca atualmente no mercado automotivo. Ao mesmo tempo, o design é um importante fator de decisão na compra de um automóvel premium. A BMW sabe disso, mas adicionou um tempero a esta fórmula: o caimento de teto similar ao de um cupê. A marca inventou isso no X6 e vem aplicando a outros crossovers da marca, como é o caso do novo X2. O modelo conseguiu aliar o volume robusto de um utilitário esportivo às linhas ágeis de um cupê. Tem um perfil elegante e um charme especialmente focado no público jovem – e naqueles que querem se sentir constantemente jovens. Além disso, o X2 se destaca na gama X da marca por ser o mais urbano de todos e por assumir valores fundamentais e históricos da marca, só que reinterpretando eles. E de uma maneira moderna e eclética, distorcendo até algumas regras do segmento na tentativa de se tornar um marco na jornada da marca alemã daqui para frente.

Suspensão esportiva, vocação urbana e excelente espaço são características que, juntas, garantem ao modelo funcionalidades distintas e desempenho instigante. Principalmente com a assinatura M Sport-X. Se um M Sport se inspira nas pistas de corridas, um M Sport-X ganha uma personalidade mais aventureira que se equilibra com as capacidades off-road do crossover. O resultado é um carro capaz de agradar a um número bem maior de pessoas. Foto: Divulgação

Linguagem O X2 nasce com uma linguagem focada nos clientes do futuro e nessa tendência tecnologicamente viciada de uma sociedade que busca ser onipresente o tempo todo. Sistemas de segurança e de assistência à direção estão atentos, evitando mudanças involuntárias de faixa, reconhecendo sinais e até advertindo ou freando automaticamente em caso de perigo de colisão, ao detectar a presença de pedestres e obstáculos à frente. Sistema de estacionamento inteligente – que gerencia acelerador, direção e frenagem – também aparece, mais um elemento capaz de tornar a experiência a bordo a mais pacífica e simples possível.

Os motores disponíveis a gasolina começam a partir de um três cilindros 1.5 litro com 140 cv que trabalha em conjunto com transmissão manual de seis velocidades ou automatizada de dupla embreagem e sete velocidades. Para o Brasil, no entanto, será importado o crossover com propulsor 2.0 de 192 cv, o mesmo já utilizado pelo X1. Na Europa, há ainda outras opções a diesel, com motor 2.0 capaz de render entre 150 cv e 231 cv. Os preços no continente europeu partem de 33.500 euros (R$ 130 mil). No mercado brasileiro, no entanto, certamente será bem mais caro. O próprio X1 parte de R$ 191.950.