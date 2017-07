Nova geração do Peugeot 3008 ganha ares de SUV

Os desígnios do mercado de automóveis são implacáveis. Podem tanto engordar quanto matar por inanição determinado segmento. Atualmente, a espécie dominante é a dos SUVs. E foi para este gênero que a segunda geração do Peugeot 3008 caminhou. O modelo que chega agora ao mercado brasileiro cumpre as exigências técnicas para ser classificado oficialmente como utilitário esportivo, tais como ângulos de ataque e saída, altura livre do solo e capacidade de transposição de rampa. O desenho também adotou características típicas de SUVs, com linhas mais fortes e marcadas. Na essência, no entanto, o modelo manteve as melhores características do crossover 3008 que o antecedeu: conforto, dinâmica e requinte de acabamento. Com essa conjunção, o SUV médio arrebatou o mercado europeu. Em três meses vendeu 45% do previsto para um ano – 70% acima das expectativas – e provocou uma longa fila de espera. No Brasil a coisa vai pelo mesmo caminho. O primeiro lote de importação, com 50 unidades, foi reservado via internet em menos de duas horas.

A Peugeot projeta as vendas de 250 unidades mensais, limitadas pela capacidade das linhas de produção atenderem os pedidos. Isso representaria 25% mais que a melhor média do antigo 3008, que emplacou a média de 200 unidades mensais em 2011. O entusiasmo da marca vem principalmente por causa da nova classificação como SUV. Nessa mudança de status, a Peugeot buscou adequar o visual e abusou de linhas mais fortes, que acentuassem a nova condição do modelo. A frente forma um volume bem definido, com uma grade cromada em que faróis recortados, divididos por saliências que se projetam do para-choque. Há ainda reforços na cor prata sob os para-choques e molduras nas caixas de roda e painéis de proteção na parte inferior das laterais. O porte do modelo é reforçado pela generosa altura livre para o solo de 22 cm.

Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Griffe

No aspecto mais racional, a marca se apoia na boa relação custo/benefício do pacote de equipamentos montado para o Brasil. O modelo só chega na versão Griffe com preço de R$ 135.990, preço que o coloca na briga com as versões superiores do segmento de SUVs médios, com a versão Limited do Jeep Compass e a GL do novo Hyundai Tucson. Por outro lado, é bem completo. Além dos equipamentos básicos, ele traz rodas aro 19, revestimento em couro, faróis full led, seis airbags, teto solar panorâmico, ar-condicionado automático duplo, painel de instrumentos totalmente digital, massageador nos encostos dos bancos dianteiros, chave presencial para travas e ignição e os sistemas de assistência à condução de praxe, como hill assist e controle de estabilidade e de tração.