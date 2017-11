Nova BMW R1200 tem visual discreto

Falar de uma moto como a BMW R 1200 R exige certo descomprometimento com as palavras e uma aposta maior em contrastes. Isso porque a naked bávara tem a versatilidade como um de seus pontos fortes e tende a escapar de muitas definições. É simples, mas nada simplória. E capaz de esconder uma esportividade que não se reflete tanto em seu visual ou na ficha técnica.

Esteticamente, a BMW R 1200 R não chega a se destacar tanto. O farol, pequeno e poligonal, traz luzes diurnas em leds, assim como os indicadores de setas. O quadro tubular é feito em aço e bipartido e a suspensão na frente com garfos telescópicos invertidos e ajustáveis com curso de 140 mm. Na traseira, a suspensão é do tipo monochoque Evo Paralever.

A principal estrela do modelo é, sem dúvidas, o trem de força. A R 1200 R leva o mesmo motor que a motocicleta de topo da clássica linha R da marca alemã, a R 1200 GS Adventure. Trata-se do clássico propulsor boxer de dois cilindros opostos, usado pela divisão das duas rodas da BMW desde sua primeira moto e que evoluiu consideravelmente nos últimos 94 anos. Hoje, são 1.170 cc e refrigeração mista, capaz de entregar 125 cv e 12,7 kgfm de torque. Ele possibilita uma aceleração de zero até os 100 km/h em apenas 3,3 segundos e velocidade máxima superior a 200 km/h na naked.