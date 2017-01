Motorshow ressuscita após crise financeira

O mercado de SUV cresce no mundo todo. Inclusive nos Estados Unidos, país onde o segmento foi inventado. Isso fica evidente no Salão de Detroit de 2017, onde as marcas investiram firme em utilitários esportivos. A surpresa, no entanto, fica sobre os sedãs.

Foram algumas apresentações e conceitos no gênero, o que indica que os modelos três volumes ainda têm apelo comercial.

Em relação ao Brasil, o “motorshow” norte-americano traz boas novidades – na maior parte, utilitários esportivos. Os destaques ficam para o Chevrolet Equinox – que deve chegar por aqui ainda neste ano para substituir a cansadíssima Captiva –, o novo Ford Ecosport e o Volkswagen Tiguan AllSpace, com sete lugares. Foto: Divulgação

Audi SQ5

A marca aproveitou a oportunidade para lançar o SQ5, versão de topo da nova geração do Q5. O motor é 3.0 turbo V6 com 354 cv e 50 kgfm a 1.370 rpm, que permite uma aceleração de zero a 100 km/h em 5,4 segundos, de acordo com informações da fabricante.

BMW M550i

A BMW aproveitou a mostra de Detroit para apresentar a nova geração do Série 5. Lançada no fim de 2016, o modelo ganhou uma versão mais apimentada, mas que ainda não é a extrema M5. Trata-se da M550i, que assumirá o status de topo de gama. O motor é um V8 4.4 biturbo, que leva o sedã de zero a 100 km/h em apenas 4 segundos.

Cadillac Escala

Sem novidades no line up, a Cadillac jogou os holofotes sobre o sedã-conceito Escala. Trata-se de um protótipo que tem o objetivo de testar a reação do público ao próximo estilo de design a ser adotado pela marca. O Escala é o terceiro protótipo da Cadillac com essa proposta e seus traços devem começar a aparecer em carros da marca em breve.

Foto: Divulgação

Chevrolet Equinox

O segmento de utilitários esportivos médios no Brasil promete esquentar ainda mais com a possível chegada do Chevrolet Equinox. Esta terceira geração do SUV usa a mesma plataforma do novo Cruze, produzido na Argentina e deve substituir a finada Captiva. O visual traz as linhas que marcam a identidade da marca, que já são vistas no Volt, Malibu e Cruze.

Ford Ecosport

O Ford Ecosport de cara nova também marcou presença em Detroit e deve chegar ao Brasil ainda no primeiro semestre. Além do novo visual, mais atual, há novidades mecânicas. A versão topo de linha incorpora o motor já utilizado no Focus, um 2.0 com injeção direta de combustível que rende até 178 cv.

Kia Stinger

Talvez uma das maiores surpresas da mostra tenha sido o modelo da Kia. De olho em concorrentes como Audi A5, Mercedes-Benz CLS e BMW Série 4 Gran Coupé, o sedã foi apresentado após cinco anos de estudos. É a versão final do conceito GT, que foi inúmeras vezes apresentado pela fabricante coreana. A previsão é de que o chegue às lojas ainda neste ano. Foto: Divulgação

Lexus LS500

Um dos mais belos modelos apresentados na mostra é da Lexus. O LS500 mistura a carroceria de sedã com visual de uma perua cupê. A mistura resulta em um carro belo, mas que não deve ser vendido no Brasil. Tentando fazer frente a modelos como Mercedes-Benz Classe S e BMW Série 7, usa um V6 biturbo de 3.5 litros, que desenvolve 421 cv e 61,11 kgfm de torque.

Mercedes-Benz GLA

A Mercedes-Benz revelou a primeira reestilização do GLA, utilitário de entrada da marca e fabricado em Iracemápolis/SP. As novidades são visuais e dinâmicas. Os para-choques foram redesenhados, a grade também é nova e os faróis agora são 100% de leds. A previsão é de que o modelo chegue ao Brasil em maio. Foto: Divulgação

Toyota Camry

A oitava geração do Camry chegou com um visual pra lá de ousado. Construído agora sobre a plataforma TNGA (a mesma de Corolla, Prius e C-HR), o modelo passa a contar com novos motores: um V6 3.5 com injeção direta e um 2.5 de quatro cilindros. As linhas conservadoras deram lugar a lanternas e faróis repletos de vincos e até teto pintado de preto.

Volkswagen Tiguan AllSpace

Construído sobre a plataforma MQB, a mesma do Golf, a nova geração do Tiguan ficou cerca de 50 kg mais leve que a antecessora. Na versão alongada, o comprimento é 47 centímetros maior em relação ao Tiguan convencional, sendo 11 centímetros extras no entre-eixos. Apresentado no ano passado e exclusivo para os Estados Unidos o Atlas coloca em xeque a existência do Touareg.