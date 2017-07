Motocicleta tem visual retrô e bom desempenho

Abaixo do assento da Roadmaster Classic 2017 encontra-se um poderoso motor Thunder Stroke 111, cujas cifras resultam em bons resultados para uma moto dessa magnitude. São 1,82 litro, dois cilindros em V, 76 cv de potência e 16,45 kgfm de torque que justificam o fato de ela não ser adequada para a cidade, mas sim para a estrada. O som característico do propulsor e o funcionamento refinado reforçam o prazer da direção.

Em relação ao desenho, o fabricante de motos mais antigo dos Estados Unidos evoluiu a icônica Roadmaster Classic, mas manteve toda a essência da marca sem abrir mão de toda a tecnologia que, sem dúvida, os motoristas de hoje em dia exigem. O jogo de malas e os assentos são todos forrados com pele da mais alta qualidade que, mesmo não sendo impermeável, não descolora e nem deforma com o passar do tempo ou com a exposição ao sol e à água – isso acontecia nas gerações anteriores. Dentro das grandes maletas, que no total somam 120 litros de capacidade, há um revestimento em plástico que não permite a deformação e nem deixa entrar água, o que garante a segurança da carga. O único problema é a falta de cadeados nas malas, de forma que é necessário estar com a moto sempre sob a vista para evitar a ação de possíveis ladrões de pertences. Um ponto de destaque é o assento com função de calefação, que incrementa uma melhor experiência sobre a motocicleta.

Foto: Divulgação

Sem chaves Para pôr a moto em marcha, não é necessário o uso de uma chave. Basta aproximar um cartão ou introduzir um código pessoal de segurança para ver o motor funcionar. Outras funcionalidades incluem para-brisa elétrico, calefação dos punhos e assentos, apoio de pés para passageiro regulável, e sistema de áudio de 100 watts de potência que faz parte do Ride Command. Esse sistema multimídia é interativo e tem tela sensível ao toque de sete polegadas que inclui navegador e controle das funções da moto, além de gerenciar a conexão do smartphone através do Bluetooth. Há ainda avisos do sistema, como temperatura do óleo, pressão dos pneus, controle de cruzeiro e memorização das rádios favoritas.

Primeiras impressões



A pilotagem da Roadmaster Classic 2017 é plena desde o momento em que se tira os pés do chão. A moto é muito ágil para manobrar. É possível entrar arremessado na curva e frear, ou até mesmo seguir com o impulso, sem sentir que a massa arremesse o corpo para o exterior da curva. O para-brisa cai bem nos dias frios e chuvosos, já que evita o contato do vento gelado no peito do motociclista. Em resumo, a experiência a bordo desta Indian Roadmaster Classic é uma das melhores que se pode ter sobre duas rodas. O modelo ostenta um conjunto que engloba bom visual retro, com os charmosos toques clássicos da marca, e toques de tecnologia que impressionam numa moto desse tipo.