Moto traz conceito exclusivo para modelo com dupla função

Em vez de simplesmente reagir a modismos de mercado, a Honda costuma ser bem pragmática na hora de pensar um modelo. Um bom exemplo disso é a NC 750X. Oficialmente, a fabricante classifica a motocicleta como crossover, que traduz um veículo desenhado para a cidade mas com alguma aptidão para encarar trechos de terra e de off-road bem leve. Mas esta definição não retrata bem o modelo.

O próprio nome NC 750X, que vem da expressão New Concept – ou novo conceito – indica que ela fica em um ponto fora da curva. Ela mistura elementos de trail, como suspensão de longo curso e postura de condução, com detalhes bem urbanos – como bancos de tamanho generoso e o porta-capacete no lugar onde normalmente há o reservatório de combustível. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Patrícias

Seja como for, no mercado brasileiro ela encara diretamente as patrícias que atuam no segmento de maxitrails. Duas delas, Suzuki V-Strom 650 e a Kawasaki Versys 650, têm também motor de dois cilindros, embora com potência superior – ambas com 69 cv contra 54,5 do modelo da Honda.

A terceira rival, a Yamaha XT 660, tem um conceito um pouco diverso. Tem um motor monocilíndrico de 48 cv e um comportamento mais agressivo. Todas elas têm preços entre R$ 31 mil e R$ 37 mil, dependendo da versão e do conteúdo. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

O modelo da Honda tem somente uma versão e fica no topo dessa tabela: R$ 36.500.

Impressões ao pilotar

Na prática, a NC 750X é um modelo imponente, confortável e com atributos que deixam o dia a dia do motociclista mais fácil. Principalmente por conta do porta-capacete instalado na área normalmente destinada ao tanque de combustível, à frente do piloto. Tanto protege o capacete quando a moto está estacionada quanto recebe a carga quando em movimento.

Na cidade, o bom porte da motocicleta a deixa mais visível nos retrovisores dos carros e a altura do guidão e dos espelhos favorece a movimentação entre os carros. Além disso, a altura do assento em relação ao solo facilita as manobras em baixa velocidade.

A boa distribuição de peso faz com que os 210 kg do modelo sejam facilmente manipulados – o baixo centro de gravidade é ajudado pelo reservatório de combustível sob o assento.

Ficha Técnica

Honda NC 750X

Motor: Gasolina

Potência: 54,5 cv

Peso: 210 kg.

Tanque: 14,1 litros

Produção: Manaus

Lançamento: 2011

Face-lift: 2016

Preço: R$ 36.500